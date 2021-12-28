彰化縣議長批體育班變資優班 縣府：依規定考核不放水

彰化縣30所縣立學校設置105班體育班，縣議會議長謝典林今天指出部分體育班成為變相資優班，有必要改進；縣長王惠美說，縣政府依規定督促學校辦理藝能教育，若學生沒好成績，將依相關規定減班。

謝典林今天出席永靖鄉活動，公開表示，教育應該德、智、體、群、美並重，最近發現部分體育班變成變相資優班，特別強調學科能力，他叮嚀縣長王惠美和教育處長王智弘留意，教育是最重要的事，只要學生有好成績，他和立法委員謝衣鳳都會分別在地方、中央爭取經費推動，有些學校即使沒體育班，學生仍有好的體育競賽表現，值得嘉許。

體育班實際上是變相資優班，不僅彰化縣，其它縣市也有類似情形，有的縣市相當嚴重。縣長王惠美說，彰化縣為了讓孩子多元展才，設置體育班美術班音樂班等提供學子不同類別的特殊藝能教育，縣政府對這些特殊教育有一定的考核，如果在一定時限之內學生沒有好的成績，體育班或其它藝能班級就會按照辦學成果作出減班等處置，所以校長和教師在特殊藝能區塊都非常用心。

她又說，能爭取到設置特殊藝能班級是非常不容易的事，無論師資比例、投入經費，都比一般普通班高出非常多，例如體育班聘請專任教練指導，都很認真教學，所以校長和老師會針對體育班的問題作出相關適當處理，像埤頭國中體育班的辦學狀況被評鑑不理想，學校力拚成績保住體育班，今年已有起色。

教育處在活動結束後表示，埤頭國中109年及110年體育班評鑑結果皆為追蹤輔導，教育處109年給予1年改善機會，但110年評鑑結果仍不理想，教育處請埤頭國中提報體育班精進計畫，將依高級中等以下學校體育班設立辦法規定，要求校方派代表出席111學年度體育班申設審查會議，提出改善及經營方案。

教育處最新資料顯示，彰化縣5所縣立高中的高中部有20個體育班，國中部16個體育班，縣立國中22所合計設置62個體育班，其中19所各設3班，3所設兩班，縣立小學僅3所設體育班，有5班；體育班的體育發展項目大多數是籃球、田徑，依各校辦學特色另發展游泳、桌球、羽球、空手道等項目。