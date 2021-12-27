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恨透交換禮物！學生挨餓存50元飯錢 卻被霸凌笑神豬

聯合新聞網 / 綜合報導
年末聖誕節不少人都會玩交換禮物慶祝。圖片來源／ingimage
年末聖誕節不少人都會玩交換禮物慶祝。圖片來源／ingimage

聖誕節剛過，不少人玩起「交換禮物」慶祝節日，不過有網友抱怨，他的家境不好，每天只有50元的飯錢，每年聖誕節為了買禮物，他只能挨餓存錢，卻因為太餓吃很多營養午餐而被嘲笑，甚至連老師都會帶頭霸凌他，讓他痛苦表示「為什麼一定要玩交換禮物？」

有網友在爆料公社發文指出，他的家境不好，爸媽工作忙碌，他每天只有50元的飯錢，年末學校要玩交換禮物時，他曾與爸媽開口要錢，卻被爸爸又罵又打，媽媽無奈塞了100元給他，但買禮物還是不夠。

該網友說，他曾拿家中的舊書包報紙當做交換禮物，本打算再與抽到的同學換回來，想不到同學抽到後，不只不換，還當場拆開嘲笑他，因此讓他一直被霸凌到國小畢業，甚至連老師都加入霸凌行列。

該網友表示，到後來他為了買禮物只好挨餓，不吃早餐省下飯錢，卻也因此中午吃很多營養午餐，反而被笑是「神豬」，老師還要求同學監視他，不准他再吃第二碗飯，否則剩飯就不能給另一個家境不好的同學帶回家。

該網友說，他好不容易湊到250元買今年學校的交換禮物，老師卻多要求準備「地獄禮物」，雖然他依規則拿家中不要的物品作為禮物，仍逃不過被嘲笑的命運。

該網友悲傷地問，「為什麼一定要玩交換禮物？為什麼一定要限這麼高的金額？我好不容易上高中了，好怕又要再度被霸凌。我真的不想要再一直被嘲笑一直被欺負了」。

其他網友紛紛鼓勵他「天啊，好心疼你，拍拍，希望會越來越好，加油」、「還是要正面思考，千萬別被打敗，現在的同學離開了學校也就斷了，沒關係 ，一定要加油，堅強」。

還有網友說「我小時候也是碰到一模一樣的事情，我以為時代改變了，沒想到現在還是一樣，我很納悶，學生真的需要玩金額訂這麼高的交換禮物嗎？那那些生活比較困苦的孩子又該怎麼辦？」

交換禮物 霸凌 聖誕節 爆料公社

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