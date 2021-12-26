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北一女「全盲學生」帶動跳！自信舞動身影不畏懼 萬人紅了眼眶

聯合新聞網 / 綜合報導
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

一段由北一女高一生們帶來的帶動唱比賽影片，上傳短短兩天內，已在臉書上受到熱烈迴響。其中一名女學生特別受到矚目，原來是她是北一女首位「全盲學生」，其青春洋溢、自信舞動的身影，深刻烙印在大家的心中，也感動了數萬名網友。

作家王蘭芬在臉書發文，某天北一女家長會會長和她分享一段影片，影片中可見在音樂響起前，一位女學生在同學們的協助下站至定位，接著以雙手丈量著前後左右的距離，腳步卻不曾遲疑。

會長向她解釋，原來這位女同學叫林立翧，是北一女有史以來第一位「全盲學生」。王蘭芬形容，「她面向觀眾的雙眼像全世界最深的湖，極度平靜」，無論動作多麼困難，跳躍、擺手、轉身都做得充滿節奏感又到位，且女孩們整齊劃一的口號，正是立翧幫忙想的──

「七彩的夢想是青春最好禮物，一起前行，驕傲自信！青春年華，盡情揮灑！」

王蘭芬指出，即使偶有和別人不同的地方，立翧的表演全程沒有中斷、沒有猶豫，就連退場時同學們高速帶著她衝刺退場，立翧也絲毫沒有害怕，堅定地說道，「不會（害怕），因為我信任我的同學」。

林媽媽表示，這是立翧有生以來第一次參加這麼大型的舞蹈比賽，「為了這次表演，在學校練、回家也練，做功課的休息時間還在練」，親眼看到立翧舞動的身影，內心真的非常感動。

北一女

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