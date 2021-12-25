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今天出關返家？ 王力宏未來動向曝光

彰化兩學校今一甲子校慶 都收到獎學金大禮

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化藝術高中今天校慶，種植幸福甲子樹。圖／彰化縣府提供
彰化藝術高中今天校慶，種植幸福甲子樹。圖／彰化縣府提供

今天耶誕節，彰化有兩校逢創校60年舉辦校慶，並都收到大禮，花壇僑愛國小有縣府與中央挹注經費370萬，改善操場跑道、遊戲場等，彰化藝術高中則有校友會理事長白素英贈30萬元獎學金，彰化縣長王惠美今前往兩校祝福。

僑愛國小原本的跑道隆起且面層破損、視聽教室設備老舊、遊戲場未符合安全規範，影響學生運動安全及學習權利。彰化縣政府為改善僑愛國小教學環境設施，協助向中央爭取補助經費，獲教育部補助經費330萬元，縣府挹注配合款40萬元，共計370萬元，今天PU跑道整建工程等學習場域落成。

王惠美表示，僑愛國小創校60年以來，作育無數英才，歷屆校友在各領域皆有傑出的成就與貢獻，今日落成的彩繪牆便是由首屆校友唐進賢及白美英等人感念學校教育之恩，募集12萬元，聘請沈保杉畫家彩繪「魚躍龍門」作為紀念。

彰化藝術高中為全國第一所設有音樂班、美術班、舞蹈班、體育班的縣立完全中學，王惠美今天與貴賓共同種植幸福甲子樹，期許學生以「樹高藝丈」的大樹精神成長茁壯。

王惠美表示，彰化藝術高中位於八卦山巔，縣府近兩年陸續補助彰化藝術高中設置社區閱讀共讀站、修繕戶外木地板、充實教學資訊設備、改善電力系統暨裝設冷氣及興建多功能活動中心等經費約1億533萬元。

學生也表現亮眼，今年縣長盃桌球錦標賽，榮獲高中組及國中組4項冠軍；縣長盃青棒及少棒錦標賽，榮獲雙料冠軍；彰化縣音樂比賽，榮獲13金6銀，彰化縣學生舞蹈比賽，榮獲4金1銀；總統盃拳擊錦標賽，締造全國高中冠軍等多項佳績。

彰化藝術高中60周年校慶，施放氣球慶祝。圖／彰化縣府提供
彰化藝術高中60周年校慶，施放氣球慶祝。圖／彰化縣府提供
彰化縣僑愛國小今天舉行60年校慶，彰化縣長王惠美前往祝福。圖／彰化縣府提供
彰化縣僑愛國小今天舉行60年校慶，彰化縣長王惠美前往祝福。圖／彰化縣府提供
彰化縣僑愛國小今天舉行60年校慶，PU跑道整建工程等學習場域落成。圖／彰化縣府提供
彰化縣僑愛國小今天舉行60年校慶，PU跑道整建工程等學習場域落成。圖／彰化縣府提供

王惠美 教育部

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