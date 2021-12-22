淡水屯山冬至小學堂 社區阿嬤手揉粉團做湯圓

冬至是傳統二十四節氣，專屬於闔家團圓的節氣，在這個特別的日子裡，屯山國小特別與屯山社區聯合舉辦了冬至小學堂的活動，邀請社區的耆老田阿嬤來製作湯圓教學，而學生們也溫馨的準備了一系列的表演與卡片，要來送給社區的阿姨、阿嬤們，感謝她們特別準備湯圓的材料，來到學校一起共度冬至團圓的時光。

屯山社區發展協會理事長郭麗卿說，冬至搓湯圓其實並不稀奇，最稀奇的是，社區阿嬤不是帶著粉團來搓圓而已，而是應用糯米粉、太白粉、沙拉油以及熱水現場手揉，讓學生見到湯圓的是如何製作而成，期待透過動手一起搓湯圓的活動，讓學生對於冬至與傳統文化都有更深入的了解。

屯山國小教導主任詹于倩指出，在進行冬至小學堂之前，學生對於常見的湯圓並不陌生，不過有些學生還以為湯圓是麵粉製作而成，透過這次與社區的合作教學，讓學生認識常常吃的湯圓其實是糯米製品，也從活動中向長輩學習傳統的文化與手藝傳承，更加也要學會懂得感恩。