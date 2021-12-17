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手寫2千字參訪報告 小四童：寫字很療癒

中央社 / 台東縣17日電

台東桃源國小4年級女學童校外參訪後，用鉛筆寫下約2000字密密麻麻的報告，老師們看了相當驚訝「是什麼樣的力量引領孩子」。女童開心的說，「寫字很療癒」。

台東縣桃源國小KIST理念公辦民營學校日前帶著學生參訪宜蘭博物館，書寫心得。4年級羅芯昨天交了2頁密密麻麻的手寫心得，老師們看了都嚇一跳。

校長林慧萍今天說，昨天上午正在進行線上會議，羅芯開心地跑進校長室說，「校長這是我寫的報告，看完了妳要給我回饋喔」。整整剪貼簿2大頁，讓她又驚又喜「是什麼力量引領著她（羅芯）前進呢」。

校長說，開完會她馬上將羅芯的報告和其他老師分享，老師們看了也都露出驚奇的神情問羅芯「寫這麼多不會累嗎？」羅芯回答「不會啊！這麼寫很療癒的」。

今天上午羅芯拿出剪貼簿和記者分享，她說，放學回家後就開始寫報告，有時候，字會跑掉變成彎彎和醜醜的 （寫偏了）「我就會糾正它」，抓回來排整齊，寫到晚上11時30分，「有一點點累，但很開心，寫字很療癒，想要做一件事情，我就會把它做完」。

林慧萍說，學校推動書寫，期待學生拿起筆將自己的想法書寫下來，每個領域和活動都可以，她也鼓勵孩子能配上圖畫更棒。這次宜蘭博物館之旅的深度閱讀＆深度書寫，孩子們正逐漸跟文字建立美好關係，開啟無邊無際的想像很值得。

她也如羅芯的期待給了一些回饋，「校長看到妳（羅芯）很有耐心介紹海底世界，很驚奇，期待妳將文字轉化成畫面，用圖文並茂的方式呈現，應該會有不同的風貌喔，謝謝妳為大家示範努力的歷程，期待妳的新作品」。

台東

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