樹人醫專原民生國考表現優 就學時即服務回饋鏈結部落

樹人醫護管理專科學校原住民學生在今年醫事人員國考證照中表現優異，共有18名原民生考上護理師、放射師、職能治療師、物理治療師、牙體技術師等證照。來自後山台東縣成功鎮新港國中的阿美族王熙聖，在5年學習後，以全國22名的成績錄取醫事放射師，超越多所設有放射科系的大學畢業生。

樹人醫專目前有258名原住民學生，為了照顧更多的原住民學生，學校成立「原住民族學生資源中心」，希望藉由中心擴展對於原住民學生的相關服務。校長郭啟東表示，除了對校內原住民學生全方位的照顧外，也將對原住民的服務觸及校外及各部落。

郭啟東說，學校每年暑假舉辦「原住民兒童生活育樂營」，十餘年來除今年受疫情影響未舉辦外，其餘年年舉辦，學校負擔費用，四天三夜免費讓原住民小學生參加，藉此開拓小朋友的視野，每年開放報名都秒殺額滿。校方也帶領樹人原住民同學返鄉服務，如泰安鄉萬安部落、屏東霧台部落、南投清流部落等，強化原住民學生與部落的連結，同時發揮服務助人的精神。

樹人也成立由原住民學生組成的「原青社」，保存與發揚原住民歌謠、舞蹈、服飾、飲食等原住民文化。「原青社」學生在課餘練習傳統原住民舞蹈，每每在學校重要場合時都擔綱迎賓舞重任。原住民族學生資源中心每年12月都會配合校慶，舉辦富有原住民文化特色的「原住民文化周服飾文物特展」。