新竹街口攻城獅籃球隊啟動校園巡迴 橫山國中學生好嗨

新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、林明毅抵達校園，不少學生還拿出手繪海報、尖叫歡呼，也爭相上前合影，有的人還請球員簽名在衣服上，直呼賺翻了！

橫山國中體育館室內籃球地板使用多年，籃球場標線早已模糊不清，學生們都要「憑感覺」打球，攻城獅球團聽到學生的心聲，今天也幫忙在學校體育館籃球地板畫出新的籃球場標線，讓學生們相當開心。