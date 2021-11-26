聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹街口攻城獅籃球隊啟動校園巡迴 橫山國中學生好嗨
新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、林明毅抵達校園，不少學生還拿出手繪海報、尖叫歡呼，也爭相上前合影，有的人還請球員簽名在衣服上，直呼賺翻了！
橫山國中體育館室內籃球地板使用多年，籃球場標線早已模糊不清，學生們都要「憑感覺」打球，攻城獅球團聽到學生的心聲，今天也幫忙在學校體育館籃球地板畫出新的籃球場標線，讓學生們相當開心。
縣長楊文科今天也到場同樂，表示新竹縣是科學城，籃球是科技人喜愛的運動，這個城市需要一支球隊，很開心新竹街口攻城獅帶動新竹縣的運動風氣，他也勉勵學生，打球和讀書一樣，需要不斷的努力，希望同學們要學習球員征戰到最後一秒、永不放棄的精神，用心且自信無畏的朝著自己的目標前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言