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新竹街口攻城獅籃球隊啟動校園巡迴 橫山國中學生好嗨

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、林明毅抵達校園，縣長楊文科也來同樂。圖／新竹縣政府提供
新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、林明毅抵達校園，縣長楊文科也來同樂。圖／新竹縣政府提供

新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、林明毅抵達校園，不少學生還拿出手繪海報、尖叫歡呼，也爭相上前合影，有的人還請球員簽名在衣服上，直呼賺翻了！

橫山國中體育館室內籃球地板使用多年，籃球場標線早已模糊不清，學生們都要「憑感覺」打球，攻城獅球團聽到學生的心聲，今天也幫忙在學校體育館籃球地板畫出新的籃球場標線，讓學生們相當開心。

縣長楊文科今天也到場同樂，表示新竹縣是科學城，籃球是科技人喜愛的運動，這個城市需要一支球隊，很開心新竹街口攻城獅帶動新竹縣的運動風氣，他也勉勵學生，打球和讀書一樣，需要不斷的努力，希望同學們要學習球員征戰到最後一秒、永不放棄的精神，用心且自信無畏的朝著自己的目標前進。

新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、林明毅抵達校園，學生都為之瘋狂。圖／新竹縣政府提供
新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、林明毅抵達校園，學生都為之瘋狂。圖／新竹縣政府提供

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