刪去「重歸祖國樂融融」 台師大新版校歌歌詞出爐

台灣師範大學原本的校歌歌詞有「重歸祖國樂融融」等文句惹議，校方表示，今天校務會議決議通過新版歌詞，經2年多的行政程序及徵詢意見，保留校歌曲調，重新賦詞，從人本精神出發，結合師大百年歷史、建築特色、良好教學傳統、日新又新的時空轉換，寫出青年朋友和學校發展的共同願景。

台師大表示，學校的校歌誕生於民國37年省立台灣師範學院期間，當時有感於培育師資的重責大任，由李季谷院長為校歌撰寫歌詞，並委請音樂專修科主任蕭而化譜曲。但現在已轉型為綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪，所以學校考量各年代校友對校歌的情感，循行政程序啟動校歌歌詞修訂。

校歌專案小組主席、圖書館館長柯皓仁指出，108年5月成立「校歌專案小組」，成員包括行政單位、校友、教師、近三屆學生會會長共15人，歷經3次會議後決議，建議校歌朝曲調保留、重新賦詞方向修訂，並委請文學院、音樂學院共同合作，組成「校歌新版歌詞專家學者會議」，進行專業創作及修訂。

接著，台師大今年1月至7月共舉行5次「校歌新版歌詞專家學者會議」，本著「校歌新版歌詞需有高度，融入教育寓意例如對師大願景的想像，以雅俗共賞、傳唱度高、好記能通」的創作原則，由專家學者提出候選歌詞，經討論篩選後提交4個版本給校歌專案小組。

再經過討論與潤飾，校歌專案小組挑選2個候選版本，由圖書館協助製作校歌新版歌詞創作說明，透過EDM持續推廣；學生會則在今年10月線上問卷蒐集意見，填答有效樣本數383份，學生對兩版本支持度都接近四成。最後定案的木鐸版歌詞如下：

木鐸鐘聲響，英才為國用，

起紅樓，立典範，沐春風。

誠正勤樸，敬業樂群在心中，

風華四季誦，樹人百年功。

青春器宇軒昂，展大度雍容；

迎向國際創新局，深耕吾土致大公。

教育會其通，世界進大同；

教育會其通，世界進大同。