共融遊具融入大自然 長安國小幼童開心玩

擺脫罐頭式的遊樂器材，汐止區長安國小將原來幼兒園的遊樂場地進行改造，設置共融式遊具，並且用木片地板取代傳統地墊，更貼進大自然，排水也更好，現在完成啟用，攀爬網跟溜滑梯等遊具，都讓小朋友很喜歡。

長安國小幼兒園主任余可欣表示，長安附幼成立於103學年，那在109學年度爭取教育部的遊樂場經費改善，從原本的罐頭遊具改成共融式的遊樂場，地面的木片地板有別於傳統的地墊，傳統地墊久了就會長青苔濕滑，那木片地板更自然更友善環境，在遊具中，其中水泥管的概念來自於哆啦Ａ夢的概念，讓幼兒有個秘密基地，其他遊具像是溜滑梯等，都有助於訓練孩子們的攀爬以及體能。

長安里長楊清風指出，這個遊戲場原本是活動中心運動健身器材的設置點，那在長安國小幼兒園成立的時候就撥給學校使用，那當時的一些遊樂設施，因為也經歷了七、八年時間，都已經老舊，再加上是罐頭式遊具，所以，學校也爭取經費重新打造共融式遊樂場，讓小朋友有一個更接近大自然的空間。

下課時間一到，小朋友們開心的到遊樂場，有的溜滑梯，有些玩攀爬網，而地面則是鋪上了滿滿的木片，取代傳統地墊，一樣安全，但排水透水性更好，也更貼近大自然，小朋友說好喜歡到這裡玩。