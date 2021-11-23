快訊

周杰倫好心疼！昆凌驚傳在家中撞到頭送醫 急砍明天活動

蘇貞昌：強化超商軟硬體自我防衛能量 縮短報案時間差

共融遊具融入大自然 長安國小幼童開心玩

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長安國小遊樂場地進行改造，更貼進大自然，讓小朋友很喜歡。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長安國小遊樂場地進行改造，更貼進大自然，讓小朋友很喜歡。 圖／觀天下有線電視提供

擺脫罐頭式的遊樂器材，汐止區長安國小將原來幼兒園的遊樂場地進行改造，設置共融式遊具，並且用木片地板取代傳統地墊，更貼進大自然，排水也更好，現在完成啟用，攀爬網跟溜滑梯等遊具，都讓小朋友很喜歡。

長安國小幼兒園主任余可欣表示，長安附幼成立於103學年，那在109學年度爭取教育部的遊樂場經費改善，從原本的罐頭遊具改成共融式的遊樂場，地面的木片地板有別於傳統的地墊，傳統地墊久了就會長青苔濕滑，那木片地板更自然更友善環境，在遊具中，其中水泥管的概念來自於哆啦Ａ夢的概念，讓幼兒有個秘密基地，其他遊具像是溜滑梯等，都有助於訓練孩子們的攀爬以及體能。

長安里長楊清風指出，這個遊戲場原本是活動中心運動健身器材的設置點，那在長安國小幼兒園成立的時候就撥給學校使用，那當時的一些遊樂設施，因為也經歷了七、八年時間，都已經老舊，再加上是罐頭式遊具，所以，學校也爭取經費重新打造共融式遊樂場，讓小朋友有一個更接近大自然的空間。

下課時間一到，小朋友們開心的到遊樂場，有的溜滑梯，有些玩攀爬網，而地面則是鋪上了滿滿的木片，取代傳統地墊，一樣安全，但排水透水性更好，也更貼近大自然，小朋友說好喜歡到這裡玩。

幼兒園 溜滑梯 汐止

延伸閱讀

南投廬山地區路面下陷 水保局今動工改善排水

保育類紅隼誤觸鳥網遭困 治癒後今重返大自然

熱氣球夢幻升空 月世界添浪漫

臭！彰化石笱排水上千死魚綿延2公里 環保局：缺氧

相關新聞

宜蘭羅東2校20多位學生身體不適送醫 疑似食物中毒

宜蘭縣羅東鎮公正國小、羅東國中今天傳出學生用完營養午餐後，疑似發生食物中毒的症狀，人數約20多位，下午分別送往羅東博愛醫...

斗煥國小「全國最美校樹」松毛蟲入侵 防治費用傷腦筋

「全國最美校樹」苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群，美麗的背後，有福田樹木保育基金會防治松材線蟲、葉震病及流膠病等，...

熬煮鳳梨醬好美味 彰化偏鄉學童體驗戴手套摘鳳梨辛苦　

彰化縣社頭鄉盛產芭樂，也有鳳梨，朝興國小和社頭鄉農會合作，設計系列食農教育，今天小朋友到朝興村和鄉農會家政班員、社區志工...

共融遊具融入大自然 長安國小幼童開心玩

擺脫罐頭式的遊樂器材，汐止區長安國小將原來幼兒園的遊樂場地進行改造，設置共融式遊具，並且用木片地板取代傳統地墊，更貼進大自然，排水也更好，現在完成啟用，攀爬網跟溜滑梯等遊具，都讓小朋友很喜歡。

鄧公國小幼童變小小導覽員 帶領認識馬偕之路

幼兒園小朋友變身成為小小導覽員，用自己製作的地圖來講解在地歷史文化，模樣非常可愛，新北市淡水區鄧公國小附設幼兒園師生一起製作一張超大的馬偕之路地圖，幼兒園小朋友變身成為小小導覽員，用這一張地圖來說出馬偕的故事。

朝陽科大攜手波錠基金會 邀師生為雲林家扶小朋友圓夢

耶誕節將至，朝陽科技大學與波錠社會福利公益慈善事業基金會為了幫助弱勢孩童，今合辦「朝陽圓夢樹」活動，讓雲林家扶中心的孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。