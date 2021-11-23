快訊

「聰明又狡猾」槍手從高雄直奔新店 襪包槍丟水溝悠然逃陸

「茶金」劇情悖離史實粉專遭灌爆 公視道歉：未能清楚交代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗煥國小「全國最美校樹」松毛蟲入侵 防治費用傷腦筋

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群今年發現松毛蟲入侵，縣府啟動生物防治。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群今年發現松毛蟲入侵，縣府啟動生物防治。圖／苗栗縣政府提供

「全國最美校樹」苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群，美麗的背後，有福田樹木保育基金會防治松材線蟲、葉震病及流膠病等，縣府今年新發現松毛蟲入侵，縣府啟動生物防治，但福田5年認養結束，一年約50萬元的防治等相關費用，縣府及學校都傷腦筋。

斗煥國小校園15棵琉球松樹齡逾百歲，枝葉繁茂姿態挺拔優美，聳立在校門口守護師生，全國都罕見，成了珍貴的地景，縣府列入受保護樹木，今年福田樹木保育基金舉辦「全國最美校樹」選拔活動，還獲得特優，但美麗的背後有隱憂，縣府今年首度發現有松毛蟲入侵，啟動生物防治，松毛蟲已經獲得控制。

縣政府農業處指出，松毛蟲危害針葉呈赤褐色且枯死，遠看枯黃、焦黑，如同火燒一般，常稱為「不留煙的森林火災」，毒毛也會造成人體皮膚紅腫、刺癢， 嚴重者引起松毛蟲病，生物防治使用蘇力菌適度配合白殭菌病原菌，以菌治蟲殺死松毛蟲，無殘留毒性，安全性高，且不易產生抗藥性，不會影響人體健康。

此外，福田樹木保育基金會2017年起即認養斗煥國小15棵琉球松，5年來團隊預防松材線蟲感染及葉震病防治、病枯枝修剪，及改善夯實土壤等維護工作，但認養期結束，將來維護管理所需的經費，1年估計需要約50萬元，縣府及校方尋求社會資源挹注，繼續擦亮斗煥國小「綠色門牌」。

苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群今年發現松毛蟲入侵，縣府啟動生物防治。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群今年發現松毛蟲入侵，縣府啟動生物防治。圖／苗栗縣政府提供

認養 琉球 門牌

延伸閱讀

影／24歲「鳥瑞」T18黑琵現身台南 鳥友驚喜

台南綠能產業區環境影響說明會 環團里長農民針鋒相對

全聯門市賣「菱雉菱」商品 友善耕種助水雉保育

傳說中會走路與爬樹的奇魚 「中斑虎」攀鱸金門現蹤

相關新聞

斗煥國小「全國最美校樹」松毛蟲入侵 防治費用傷腦筋

「全國最美校樹」苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群，美麗的背後，有福田樹木保育基金會防治松材線蟲、葉震病及流膠病等，...

朝陽科大攜手波錠基金會 邀師生為雲林家扶小朋友圓夢

耶誕節將至，朝陽科技大學與波錠社會福利公益慈善事業基金會為了幫助弱勢孩童，今合辦「朝陽圓夢樹」活動，讓雲林家扶中心的孩子...

練技巧滿手傷痕 光復高中周柏成奪家事類美髮組優勝

新竹市光復高中時尚造型科三年級學生周柏成參加110學年度全國中等學校家事類技藝競賽，備賽期間為了熟練各種髮型及剪燙技巧，...

有拍戲、有遊戲 北市新民小學處處可學英文

英文諺語該怎麼學最有效？台北市新民雙語小學每周播放「英文諺語教學」影片，這是由外籍教師帶學生以戲劇方式拍攝，讓學生解說英...

「海牛文化」打頭陣 偏鄉小校勇奪全國教學卓越金質獎

彰化縣芳苑國小一般生不到百人，運用在地人文文化與自然環境發展特色課程，主推「海牛文化」當亮點，果然得到教育部專家學者青睞...

搶攻額滿學校注意！下學年起北市國小新生入學提早

北市特色學校「搶破頭」，110學年度公國小學額滿學校就有49間。北市教育局修正「台北市公立國民小學新生分發及入學辦法」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。