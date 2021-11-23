斗煥國小「全國最美校樹」松毛蟲入侵 防治費用傷腦筋

「全國最美校樹」苗栗縣頭份市斗煥國小15棵百年琉球松群，美麗的背後，有福田樹木保育基金會防治松材線蟲、葉震病及流膠病等，縣府今年新發現松毛蟲入侵，縣府啟動生物防治，但福田5年認養結束，一年約50萬元的防治等相關費用，縣府及學校都傷腦筋。

斗煥國小校園15棵琉球松樹齡逾百歲，枝葉繁茂姿態挺拔優美，聳立在校門口守護師生，全國都罕見，成了珍貴的地景，縣府列入受保護樹木，今年福田樹木保育基金舉辦「全國最美校樹」選拔活動，還獲得特優，但美麗的背後有隱憂，縣府今年首度發現有松毛蟲入侵，啟動生物防治，松毛蟲已經獲得控制。

縣政府農業處指出，松毛蟲危害針葉呈赤褐色且枯死，遠看枯黃、焦黑，如同火燒一般，常稱為「不留煙的森林火災」，毒毛也會造成人體皮膚紅腫、刺癢， 嚴重者引起松毛蟲病，生物防治使用蘇力菌適度配合白殭菌病原菌，以菌治蟲殺死松毛蟲，無殘留毒性，安全性高，且不易產生抗藥性，不會影響人體健康。