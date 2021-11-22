有拍戲、有遊戲 北市新民小學處處可學英文

英文諺語該怎麼學最有效？台北市新民雙語小學每周播放「英文諺語教學」影片，這是由外籍教師帶學生以戲劇方式拍攝，讓學生解說英文諺語，搭配動畫，輕鬆學會英文諺語。

在新民小學，處處都可學英文，除了每周一部「英文諺語教學」影片，每班有中文、英文雙導師，隨時能練習會話。還有每學期各年級的英文競賽，如低年級的拼字競賽，中高年級的英語朗讀、演講、話劇比賽及詩詞會話闖關遊戲等，鼓勵學生積極學習、展現能力，師長也會依學生的表現，每兩周選出The Students of the Week，由校長頒獎表揚。

新民校長饒邦安表示，要寫好文章，必須將零碎的記憶組織、統整，再轉換成有邏輯的文字，「寫作是綜合學習能力的展現」，所以新民不只在校內有詩詞大會考等比賽，也鼓勵學生參加聯合盃作文大賽。

饒邦安提到，一般雙語小學重視中英文，但新民還重視數學，「想要數學好，邏輯、推理、抽象思考等能力不可少」，因此課後設有金牌數學課、圍棋社、心算、桌遊、小小主播等社團與課程，鼓勵學生學習多元才藝，奠定學習根基。