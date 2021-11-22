台南南安國小西港、官田國中成立靜思書軒 鼓勵讀好書

台南市南安國小與西港國中、官田國中國中改造教室成立「靜思書軒」、今天啟用，閱讀桌椅、布置及至少500種適合親子民眾類型書籍由靜思書軒募款捐贈、每年持續增加書籍數量，靜思書軒已贊助台南28校設立。

慈濟資深志工鄭年珠說，他民國42年就在南安國小畢業、至今已近70年，今天已經82歲了，深深體會說好話做好事的重要，很高興能回到母校見證這樣有意義的成果。

南安國小校長黃國峯表示，生在七股偏鄉弱勢家庭，小時被同學排斥、整天在圖書館看書閱讀各種書籍、深知閱讀的重要，感謝靜思書軒協助，讓小朋友能隨時閱讀到優良書籍。

靜思書軒營運長蔡青兒說，雖然學校都有圖書館，還是持續到各學校推廣設立靜思書軒，因為好的書籍、文句，其實每天只教小朋友一句、也能夠帶來巨大的正面影響；她舉30多年前的實際例子，一個有博士學位的人遭逢變故走投無路、想要搶劫時在路邊婦人的摩托車上看到一本書、裡面的這一句話，「做好事不能少我一人、做壞事不能多我一人」，頓時讓他轉念；他寫信給證嚴上人感恩「一句話可以改變一個人」、讓故事流傳至今。

市府副秘書長王揚智代表師長及家長學生感謝設立靜思書軒，他說，30幾年前在新營聽過證嚴法師弘法，提到很多人每天晨昏敲木魚唸佛，念很多背很多，但是念佛也要能夠實踐、要有正向思維，說好話做好事走好路淨化人心，這段話經過30幾年他都沒有忘記。