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走出疫情限制 嘉義市中小學生美術作品跨海日本展出
在疫情影響下日本和台灣暫時不能自由往來和交流，不過，嘉義市中小學生的美術作品在駐日代表處的幫忙下跨海到日本展出；嘉義市政府教育處長林立生表示，透過美術作品展示方式進行視覺與精神上的交流，在構圖、筆觸與用色中也讓世界看見屬於嘉義市獨有的熱情與活力。
「第一屆臺灣學校古典藝術作品展」2020年9月從日本千葉縣館山市開始，並在駐日本代表處協助下，於京都、岸和田市（大阪府）和歌山市、鳥取市、高知縣舉行了《日本巡迴展》。在疫情當下無法互訪交流，藉由美術創作藝術溫暖了日本民眾的心，深獲各界讚賞與好評。
今年「第二屆臺灣學校作品展」同樣於千葉縣館山市舉辦，這次的美術作品展，展出由嘉義市精忠小學、蘭潭中學及蘭潭小學的學生美術創作共46件，包含水彩畫、素描、版畫及膠彩畫等，向日本朋友介紹台灣嘉義的市民文化、歷史景點與經典美食。展期從11月10日至11月21日於館山市的『渚の駅たてやま』２階渚のギャラリー展出。
本次展覽由日本千葉台灣商會和日臺文化藝術交流會共同舉辦，臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心協辦，駐日本代表處副代表李世丙，特地從東京來到館山市，並感謝支持台日文化教育藝術交流的館山市金丸謙一市長和館山市觀光課和田部長、教育委員會的出山教育長等人一起促成這次的作品展。金丸謙一市長說，希望疫情過後，雙方能盡快恢復以往熱絡的交流關係，他真的很愛台灣！
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