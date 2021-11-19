走出疫情限制 嘉義市中小學生美術作品跨海日本展出

在疫情影響下日本和台灣暫時不能自由往來和交流，不過，嘉義市中小學生的美術作品在駐日代表處的幫忙下跨海到日本展出；嘉義市政府教育處長林立生表示，透過美術作品展示方式進行視覺與精神上的交流，在構圖、筆觸與用色中也讓世界看見屬於嘉義市獨有的熱情與活力。

「第一屆臺灣學校古典藝術作品展」2020年9月從日本千葉縣館山市開始，並在駐日本代表處協助下，於京都、岸和田市（大阪府）和歌山市、鳥取市、高知縣舉行了《日本巡迴展》。在疫情當下無法互訪交流，藉由美術創作藝術溫暖了日本民眾的心，深獲各界讚賞與好評。

今年「第二屆臺灣學校作品展」同樣於千葉縣館山市舉辦，這次的美術作品展，展出由嘉義市精忠小學、蘭潭中學及蘭潭小學的學生美術創作共46件，包含水彩畫、素描、版畫及膠彩畫等，向日本朋友介紹台灣嘉義的市民文化、歷史景點與經典美食。展期從11月10日至11月21日於館山市的『渚の駅たてやま』２階渚のギャラリー展出。