金山高中搭奧運熱 學生學習單展現創意

東京奧運台灣選手拿下不少佳績，搭配奧運的熱潮，金山高中圖書館也規劃運動的主題閱讀，搭配學習單的製作與回饋，讓學生將對於今年奧運的感動、感想化作文字，特別的是，其中一張學習單是日本招財貓的樣貌，要讓學生畫出心目中的奧運吉祥物，沒想到每位學生的創作都相當有創意。

金山高中讀者服務組長高建國說，其實設計這個學習單，就是要透過日本最知名的招財貓吉祥物，讓學生知道這次的奧運就是在日本舉辦，沒想到學生給的回饋讓人好驚喜，不少招財貓都很有創意，還有很多的小細節，像是貓的手部、耳朵都有不同變化。

金山高中圖書館主任汪麗鈴指出，吉祥物的學習單不只是發揮創意來繪畫，更加也要加上一些文字的回饋，不少孩子不只是畫出了心目中的吉祥物樣貌，更加加上了對自我的期許與鼓勵，也透過滿滿的正能量要來與老師、同學一起努力度過疫情。

金山高中校長賴來展表示，特別的是，搭配奧運的熱潮，不只是製作學習單，還融入特有的創客與數學概念，學生創作出以奧運頒獎台的幾何圖形為基礎的創客作品，展現對於奧運的熱情與滿滿的無限創意。