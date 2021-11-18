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大型車輛意外如何逃生？高英工商演練培養自救力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商為學生舉辦交通安全大型車輛逃生演練，內容包括如何逃生？並實際了解駕駛的視野死角。圖／高英工商提供
高英工商為學生舉辦交通安全大型車輛逃生演練，內容包括如何逃生？並實際了解駕駛的視野死角。圖／高英工商提供

交通案件頻仍，多起憾事都與大型車輛有關，高英工商今天為學生舉辦交通安全大型車輛逃生演練。演練內容包括如何逃生？並實際了解駕駛的視野死角，如何避開大型車輛行進間的內輪差所造成的危險，當大型車輛轉彎時，如何確保自己不被內輪差的危險所波及。學生認識車輛逃生出口的位置，學著開啟逃生門，危機來時才能自救。

高英工商校長陳德松表示，專車逃生演練及防震防災演練活動，是為培訓學生擁有正確的交通安全觀念，以及發生危機時能具備自救能力。交通安全從根本做起，學生專車完全遵造教育部學生交通車管理辦法執行，並定時消毒，每月定期召開專車司機會議，讓學生專車安全無虞。

高英工商注重推廣交通安全和生命教育，是南台灣唯一榮獲國際安全學校認證的高中職學校。每年都送騎乘腳踏車上放學的新生一頂安全帽，已經連續16年贈送出超過2千多頂的腳踏車安全帽。這些安全知識除了課程融入和教育宣導外，也融入學生專題中，在高雄市 2020 Maker 創意發明競賽汽車科「危機傘開」改善傳統三角警示架，以減少二次事故的發生，確保駕駛走到指定位置放置都是安全無虞的，此項發明榮登發明競賽第一名寶座。

教育部主辦的全國專題製作決賽當中，汽車科「救救低端」為避免汽車剛發動時，常因為駕駛視線死角問題而發生憾事，透過小型引擎組裝模型車，再利用體溫感測器的裝置，能有效感測到車子底盤及車子下方死角處任何有溫度的物體，再透過螢幕顯示讓駕駛者知悉，順利解決視線死角的問題。此專題設計能廣泛運用在任何車輛上，並且大幅度降低意外的發生機率，曾在高雄市政府接受表揚。

陳德松表示，近期看見有關交通安全的報導都感到遺憾及痛心，因此希望能加大學生對交通安全的認識並身體力行地從經驗學習，除了降低交通危險的發生率外，萬一碰上危險時也能透過儲備的知識和具備的自救反應力，順利化解危機。

高英工商為學生舉辦交通安全大型車輛逃生演練，內容包括如何逃生？並實際了解駕駛的視野死角。圖／高英工商提供
高英工商為學生舉辦交通安全大型車輛逃生演練，內容包括如何逃生？並實際了解駕駛的視野死角。圖／高英工商提供
高英工商為學生舉辦交通安全大型車輛逃生演練，內容包括如何逃生？並實際了解駕駛的視野死角。圖／高英工商提供
高英工商為學生舉辦交通安全大型車輛逃生演練，內容包括如何逃生？並實際了解駕駛的視野死角。圖／高英工商提供

教育部 腳踏車

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