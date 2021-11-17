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平溪十分國小科技天燈飛上天 環保材質不汙染

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區十分國小科技天燈不僅節省骨架材料成本，也因薄木片可以完全燃燒不會造成環境汙染，以實際行動保護居住的環境。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區十分國小科技天燈不僅節省骨架材料成本，也因薄木片可以完全燃燒不會造成環境汙染，以實際行動保護居住的環境。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區十分國小有感於大量遊客施放天燈後，留下大量鋼絲骨架無法完全燃燒造成環境汙染，於是策略聯盟結合金山高中科技中心的雷雕課程，利用便宜又容易取得的薄木片取代傳統鋼絲，雷雕成天燈的重要骨架，科技天燈不僅節省骨架材料成本，也因薄木片可以完全燃燒不會造成環境汙染，以實際行動保護居住的環境。

一顆顆象徵祈福的天燈緩緩升空，讓大人小孩都很開心，十分國小與金山高中合作，將傳統天燈的鋼絲骨架，改以薄木片來取代，經過幾次的實驗，終於將天燈飛上天。

傳統天燈的骨架都是用鋼絲製成，花費的成本較高，天燈燃燒後也會留下滿山遍野的骨架，造成環境汙染，為了保護居住的環境，十分國小師生一起發想以其他環保素材來取代鋼絲，從厚紙板一直到現在的薄木板，配合金山高中科技中心的雷雕設備，天燈架構到完成都很環保。

十分國小校長利一奇表示，期望透過結合科技，改善目前所面臨的環境污染問題，用科技讓環境更永續，更友善，在這課程中，孩子也主動發覺如何讓天燈能製作得更完整，更具有環保價值，一起希望施放天燈能夠不再造成環境上的負擔。

天燈 金山 平溪

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