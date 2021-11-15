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竹圍高中籃球隊添戰力 球場設施全改善

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區竹圍高中籃球隊增添戰力，新北市議員陳偉杰為籃球場地等設施爭取鋪面改善工程。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區竹圍高中籃球隊增添戰力，新北市議員陳偉杰為籃球場地等設施爭取鋪面改善工程。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區竹圍高中為了讓成立七年的高中籃球校隊可以增添戰力，新北市議員陳偉杰為竹圍高中籃球場地等設施爭取鋪面改善工程，而如今都已經完工，無論上籃球課還是校隊訓練，更能夠發揮球員的運動能力，爭取更好的成績。

議員陳偉杰表示，竹圍高中過去籃球校隊成績一年比一年在進步，日前來到學校與籃球隊進行友誼賽，發現學校活動中心也是室內籃球場的地坪破損嚴重，而籃球架也年久失修，了解到說許多籃球校隊在使用上會有安全問題，因此也爭取到180多萬元的經費，將籃球架、籃球場地鋪面，以及週圍的安全防護設施進行改善。

在啟用當天現場，市議員陳偉杰也與學生進行籃球有友誼賽活動，同時也來試試全新的籃球場地。學校表示非常感謝市議員的協助爭取，讓學校籃球架，換成油壓式移動籃球架，而地坪鋪面全面重新換上壓克力，以及一旁的水泥柱都有加裝軟墊防護設施，希望帶給上課學生，以及籃球隊的選手們更舒適更安全的運動環境。

淡水

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