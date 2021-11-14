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普台高中全國日語配音賽奪冠 人氣獎、個人獎也全包了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣普台高中學生勇奪全國高中職學生日語配音比賽「非主修日語組」冠軍、最佳人氣團體獎，還囊括個人獎前三名。圖／普台高中提供
南投縣普台高中學生勇奪全國高中職學生日語配音比賽「非主修日語組」冠軍、最佳人氣團體獎，還囊括個人獎前三名。圖／普台高中提供

南投縣埔里鎮普台高中學生今年首次參加「全國高中職學生日語配音比賽」，經過8個月時間培訓，以動畫花田少年史」片段配音初試啼聲，一舉抱回「非主修日語組」團體組冠軍、最佳人氣團體獎，還囊括個人獎前三名，成績亮眼。

普台高中指出，該校為普通高中，雖無外語科系，但鼓勵學生選修第二外語，並積極參與校內外語言競賽，校內一年級學生賴韋喬、林庭瑄、李天晴、張德展、劉人憲、柯昀汝今年因此鎖定參加「第12屆全國高中職學生日語配音比賽」。

只不過，配音領域是該校師生從未接觸過的領域，校方為此從今年4月為學生規劃聲優培訓課程，未料卻碰上疫情攪局，只好改為線上課程，訓練過程因此不如實體教學來得順利，但指導老師蘇珮禎、陳玉姿仍細心安排課程，且引導學習。

校方表示，蘇、陳為協助學生詮釋出超齡角色的心境，盡可能百分之百貼近人物的語氣，細細雕琢每個人的發聲、發音、咬字及情感表達，學生則是反覆回放影片，盯著要配音角色人物揣摩練習不下百次，努力克服吃螺絲及聲音不穩的缺點。

普台高中師生為讓配音更貼近動畫「花田少年史」，開學後除利用課餘時間集訓、剪輯片段，更自製音效道具融入配音片段，果然在今年11月登場的全國賽中獲得評審及觀眾青睞，一舉拿下團體組冠軍、最佳人氣團體獎及個人獎前三名。

而以劇中人物「花田一路」、「洋平」、「事務員」配音包辦優秀配音員獎前3名的賴韋喬、張德展、劉人憲，以及林庭瑄、李天晴、柯昀汝都很感謝老師的培訓指導，也將出色表現歸功於學校選修課程奠定日語基礎，未來將持續精進日文能力。

南投縣普台高中學生勇奪全國高中職學生日語配音比賽「非主修日語組」冠軍、最佳人氣團體獎，還囊括個人獎前三名。圖／普台高中提供
南投縣普台高中學生勇奪全國高中職學生日語配音比賽「非主修日語組」冠軍、最佳人氣團體獎，還囊括個人獎前三名。圖／普台高中提供
南投縣普台高中學生勇奪全國高中職學生日語配音比賽「非主修日語組」冠軍、最佳人氣團體獎，還囊括個人獎前三名。圖／普台高中提供
南投縣普台高中學生勇奪全國高中職學生日語配音比賽「非主修日語組」冠軍、最佳人氣團體獎，還囊括個人獎前三名。圖／普台高中提供

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