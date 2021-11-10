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桃園東興國中校慶正式掛牌成立善興食物銀行 幫助學童

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
社團法人桃園市MAP美途公益協會的支持與贊助下，今日於東興國中正式掛牌宣布成立「善興食物銀行」。記者翁唯真／攝影
社團法人桃園市MAP美途公益協會的支持與贊助下，今日於東興國中正式掛牌宣布成立「善興食物銀行」。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區東興國中今適逢36年校慶，在疫情影響下，校方特地以善留心中，點燃熱情為主題，傳達善的信念，鼓勵學生點燃心中的熱情，並在社團法人桃園市MAP美途公益協會的支持與贊助下，於今日正式掛牌宣布成立「善興食物銀行」。

今天的校慶，所有學生都卯足全力要在運動場上贏得佳績，不只努力準備下午的大隊接力，校方更準備客家文化暨美食展及體育班暨社團多元成果展示，都相當精彩；不過善興食物銀行的掛牌捐贈也是一大看點。

在看見孩子的需要時給予最即時的幫助！東興國中校長林祺文常說「只要學生有困難，我們就來幫忙找資源！」學校經常為經濟弱勢學生或突遭變故家庭，尋求社會公益團體的資源，林祺文經常談及食物銀行的設置理念與願景，並將過去的經驗與大家分享，一直期盼著有1天能在東興校園建立這樣的食物銀行，讓弱勢家庭的孩子們能夠三餐溫飽，安心就學。

今年在社團法人桃園市MAP美途公益協會的支持與贊助下，於校慶的這天正式掛牌宣布成立「善興食物銀行」，希望能在社會各界的協助與師生的共同努力之中，「透過善心的捐助，興起食物銀行義舉，幫助孩子安心就學，實現教育均等的理想」，發揮善的力量產生善心的擴散效應，進而讓傳愛的善行產生正向循環，不僅在食物銀行中達到永續經營的目標，在學校教育中也能促進共好素養的培育，並在社會推廣中發揮行善傳愛的價值。

桃園中壢區東興國中今適逢36年校慶，正式掛牌宣布成立「善興食物銀行」。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區東興國中今適逢36年校慶，正式掛牌宣布成立「善興食物銀行」。記者翁唯真／攝影

食物銀行 桃園 疫情

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