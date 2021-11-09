乾華國小風雨操場啟用 戶外活動不再受限

為了提供在地居民以及學童舒適的戶外活動場地，石門區的乾華國小在市議員陳偉杰的經費爭取之下，獲得體育署的資源挹注，近來戶外球場終於啟用，現在乾華國小學童以及乾華里、茂林里的居民戶外運動、打球都不再受到天候的限制。

市議員陳偉杰指出，從2019年開始爭取在乾華國小校內加蓋天幕，與區長一起到體育署爭取，經費到位後，卻有因為土地有部分歸屬於台電公司，使用需要協調，要發包動工卻又因為建材物價上漲等種種因素一直流標，經歷許多波折終於排除萬難落成啟用，為在地居民與學童打造良好的舒適的活動空間。

石門區長林俊宏說，乾華國小是乾華里、茂林里居民活動的場域，不過以往都是戶外的球場、操場，若是遇到下雨天，民眾可能就無法外出運動、集會，因此這個風雨操場的建設，相當感謝立委洪孟楷以及市議員陳偉杰的協助與爭取，讓學童上戶外課不受天候限制，也讓社區居民有更多的空間可以戶外休閒。