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小一孩帶「20種動作」跳舞作業回家練 家長罵：要整死誰？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出孩子的跳舞作業。圖／取自爆料公社
網友貼出孩子的跳舞作業。圖／取自爆料公社

小學作業越來越多元，除了一般的科目外，連體育、美術、音樂等科目都有特殊作業，對家長而言也是一大壓力。有網友抱怨，家中小學一年級的孩童近日要進行4分鐘的跳舞表演，舞蹈動作相當複雜，老師只發了影片要求家長協助練習，屆時比賽也沒有老師帶跳，讓他崩潰「你們是想整死誰啊？」

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他的小孩今年就讀小學一年級，近日學校要進行跳舞表演，時間長達4分鐘，老師帶著小朋友練跳2小時，小孩只記住一半，其他動作只好以筆記分解寫下，並發影片要求家長協助練跳。

該網友傻眼表示，動作多到寫了雙面A4紙，將近20種動作，他為了教小孩搞得自己腰痠背痛，他表示，「學校要做活動絕對沒問題，但是老師設計真的要考慮難易度，不是越難越好，在學校就一周一堂課跳，然後發個影片叫家長帶小朋友回家練習，只有一個月的時間，而且學校回答要屆時由學生自行完成動作沒老師帶，你們是想整死誰啊？」

該網友說，「不要說我是恐龍家長我真的不是，我也不知道是否有家長也有這種感覺，如果只有我，我只能長嘆一口氣，可能我比較無能吧，我只敢節錄一小小段以示我沒說謊，今天喔，腰酸背痛了」。

其他網友紛紛留言「現在的孩子家長越來越忙了」、「現在的學生家長老師都很辛苦」、「跳不好就算了～我老大到五年級也沒有一次跳好」、「你好認真喔！我就超混的…老師有給教學影片，我就放給小孩自己看著練習，然後我就放空了」。

還有網友說「這個練不起來就算了啦，老師自己要搞那麼華麗那是他自己的事，被稱讚的也不會是你的小孩或是你」、「是我就跟小孩說，別勉強了，我們家沒有跳舞的基因，你就上台隨便跟著扭兩下就好了」、「我最討厭孩子帶功課回家，因為孩子根本不會，很多勞作什麼的都是超齡的，最後都是家長來做，何況孩子不見得有美勞天份，累死家長而已」。

恐龍家長 爆怨公社 體育

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