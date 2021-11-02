華盛頓中學王鼎承獲馬術銀牌 校長：學校做最強支援

華盛頓中學國際部學生王鼎承日前參加「全國運動會」馬術比賽，不僅個人拿下銀牌，也為團體拿下金牌，是台中市歷來少有的好成績。他說，這是人與馬之間的溝通達到平衡，得到獎牌是一種樂趣，即使未來出國讀書，他還是會找到馬場繼續騎下去。

華盛頓學生最近獲得的榮譽還不僅於此，高三學生陳彥宇也連續3年報考多益考試，都拿下滿分。國中部學生於參加台中市「創意環保科學趣味競賽」，利用智高積木組裝十字弓進行射擊比賽，因為射下三次9分滿靶，因此拿下冠軍，優異成績獲得肯定。

對於自己能在繁重課業下還能在馬術上有成就，王鼎承說，為了維持課業上的好成績，他經常利用課餘時間請教老師和同學補救；很多運動都需要投下時間和金錢，但拿到這項全國性獎牌，他十分開心，未來這項興趣也會維持下去。

陳彥宇說，他一路就讀華盛頓幼稚園、國小、高中打下良好的英文底子，考這3次多益都沒有補習或特別準備。他說，平日無論打電玩遊戲、看電影都喜歡原文，因為感覺這才能感覺到它真實的意思；他也建議大家盡量不看中文翻譯，而是直接多接觸英文原文，以及在考試時注重技巧，不要因為一題不會就卡在那兒，耽誤了其他的答題。

校長劉一欣表示，這3個獎項都是學生長時間培養練習所拿下的佳績，校方也盡全力在做準備，且每一次的競賽都是學生難忘的經驗與收穫，並為學校注入成長與茁壯的養分。