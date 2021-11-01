影／睡飽是孩子基本人權！高雄新上國小今起可8點到校
「睡飽，是孩子的基本人權！」高雄市新上國小希望作息時間更符合現今社會，因此透過全校親師投票，有過半師長和超過6成家長樂意改變現狀，今天開始延後上學時間，學生早上8點之前到校即可。小六學童洪禹溱說，今天比平常延了10分鐘出門，吃早餐多跟阿公阿媽聊了一會兒，上學沒有一直趕，覺得輕鬆許多。
根據高雄市國民中小學學生在校時間實施原則，各國民中小學學生到校時間以不早於7時30分為原則；學校作息自上午7時45分開始，下午4點30分以前放學為原則。學生上放學時間得考量學校條件、家長期望、學區交通狀況與社區特性，作適當調整，並應兼顧學生安全。
新上國小校長校長王彥嵓表示，睡飽，是孩子的基本人權！加上近期因輕軌工程導致學校周邊交通壅塞，每日早晨在校門口觀察，許多孩子追趕著入校，學校這個學期發起了延後上學的調查研究，超過半數都樂見這樣的改變，希望早晨不再出現「趕趕趕」的情況。
新上國小於是從今天開始，試辦延後15至20分鐘上學，將每天早上7點25分至45分的標準上學時段，延後至7點40分至8點，希望這樣的改變，有助於孩子在清晨時段，從容整裝、用餐，用最好精神迎接一天的學習。王彥嵓表示，為了部分學生必須早到學校的需求，學校師長與志工團也規畫了各項配套措施，包括：早到學生的安全安置、體育團隊的練習、各項活動與打掃的調整，同時更強化校園電子監視安全系統，導護老師與志工團校園巡視與校門口交通維護功能，讓安全不因變革而降低。
載孩子來學校的家長反映，以前早上出門就像打仗，親子都趕趕趕，現在多了些彈性準備時間也好，可以好好吃頓早餐，晚5分鐘、10分鐘，有時車潮就鬆了些。小朋友說，上課不能遲到，以前時間趕到要衝教室，現在慢慢走沒關係。
王彥嵓說，改變的初衷，是為了迎接更好的生活品質，不是深化惰性，期待家長們應該幫忙孩子們，調整作息，從前一天晚上的早睡開始，整理書包、擺好服裝、安心入眠，早起梳洗與活動，好好吃一頓豐盛早餐，從容上學。此案將試辦2個月，期末將會進行評估研究，再議決新作息時間或維持舊規則。
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