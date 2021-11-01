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「龜」兩種寫法竟暴露年齡 網友：以為寫錯30年

聯合新聞網 / 綜合報導
「龜」字有兩種寫法，讓該網友以為自己三十年以來都寫錯字。圖／ingimage
「龜」字有兩種寫法，讓該網友以為自己三十年以來都寫錯字。圖／ingimage

隨著時代不同，國語字典的詞彙、寫法、用法隨之改變。一位母親陪兒子唸書時，驚覺自己寫的「龜」字跟孩子的寫法不一樣，以為自己寫錯字長達三十年，查閱辭典後才發現「龜」字有兩種寫法，讓不少網友喊「一個字暴露年齡」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」提及，孩子快月考，糾正兒子寫字時發現「龜」字中間兩橫筆劃相連，與個人認知的「中間不相連」寫法有所出入，在友人幫助下翻查舊字典，才發現「龜」字有兩種寫法，差點誤以為自己寫錯字三十年，並向網友提問「你學的是哪一個？」

一名網友糾正兒子寫字時，發現「龜」字中間兩橫筆劃相連，與個人認知的「中間不相連」寫法有所出入，才發現「龜」字有兩種寫法。圖擷自爆廢公社二館
一名網友糾正兒子寫字時，發現「龜」字中間兩橫筆劃相連，與個人認知的「中間不相連」寫法有所出入，才發現「龜」字有兩種寫法。圖擷自爆廢公社二館

不少七年級（民國70年代）網友表示，寫法跟原PO一樣，「我（民國）77年次，學的是左邊」、「30年前小學時我也是學左邊」、「51歲，小時候學左邊，現在寫桃園龜山仍寫左邊」、「我都寫左邊，看來要更新資料庫了」、「左，但我知道已經改右」、「我查以前的字典也是左，但最近幫兒子買的字典確實是右邊」。

反觀相對年輕的網友說，他們學習的是右邊的寫法，「我（民國）83年，教的是右邊」、「86年次學右邊的」、「快30歲了，學右邊的」、「是不是學左邊跟右邊，有年紀分別啊！」不過「龜」字筆劃多，也有網友幽默地說，「不瞞你說，根本不會寫」、「反正最後也是胡亂寫一通」、「我到現在還不會寫 所以左邊右邊對我來說都沒差」。

一些網友則表示，很難用年代去劃分兩種寫法，「因為廠商印刷的關係，很多字的寫法在不知不覺中就改了」、「我記得改很久了！十幾年前教育部就改右邊了」、「有些文字和注音在某年代就一直改」。

根據古代書法家如顏真卿、褚遂良的「龜」字為中間兩橫筆劃不相連；而在中研院「國際電腦漢字及異體字知識庫」的甲骨文與小篆，以及教育部國字標準字體的「龜」字寫法則為中間兩橫筆劃相連。

古代書法家如顏真卿、褚遂良的「龜」字為中間兩橫筆劃不相連。圖擷自書法字典網站
古代書法家如顏真卿、褚遂良的「龜」字為中間兩橫筆劃不相連。圖擷自書法字典網站

教育部國字標準字體筆順的「龜」為中間兩橫筆劃相連。圖擷自教育部國字標準字體筆順
教育部國字標準字體筆順的「龜」為中間兩橫筆劃相連。圖擷自教育部國字標準字體筆順

教育部 中研院 甲骨文 書法家

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