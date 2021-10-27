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王子復仇記三場狂勝116分 苗縣東河全小籃球菁英盃奪冠

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉東河國小在2021全國小學籃球菁英盃，3場循環決賽狂勝116分奪冠，師生及地方人士都與有榮焉。圖／東河國小提供
苗栗縣南庄鄉東河國小在2021全國小學籃球菁英盃，3場循環決賽狂勝116分奪冠，師生及地方人士都與有榮焉。圖／東河國小提供

甫落幕的中華民國國民小學體育總會2021全國小學籃球菁英盃，苗栗縣南庄鄉東河國小演出王子復仇記戲碼，3場循環決賽狂勝116分，暌違5年再奪全國性聯賽冠軍，球隊凱旋回校，師生及地方人士都與有榮焉。

2021全國小學籃球菁英盃在雙北辦理，也是疫情趨緩後國小籃球全國性第一場大比賽，備受期待與注目，10月24日圓滿落幕，苗栗縣大同國小在男生甲組登頂，南庄鄉東河國小則在小校組稱冠，苗栗縣成績亮眼。

東河國小全校僅有6班，參加12班以下的小校組，上一次奪得全國性賽事冠軍，已是5年前的事，今年又遭遇去年、前年先後擊敗東河的對手政大實小及竹縣雙溪，東河小將絲毫沒有畏懼，教練葉致良說，球員紮實的防守奏效，3場比賽都讓對手得分壓在20分以下，尤其是面對雙溪，全場僅讓對手拿到5分，相當不容易。

3場決賽東河分別以70比19、49比18、39比5勝出，狂贏116分，其中4名賽夏族球員根昱晟、高子喬、夏浚嵐、風岳希獲得大會最佳球員肯定，冠軍隊領隊東河國小校長領隊高清菊、管理高怡玫、教練葉致良、助教高怡婷。

苗栗縣 菁英 南庄

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