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汐止國中國樂團添戰力 新購嗩吶、低音排笙

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國中國樂團樂器短缺，新北市議員廖先翔協助添購嗩吶、低音排笙等樂器。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國中國樂團樂器短缺，新北市議員廖先翔協助添購嗩吶、低音排笙等樂器。 圖／觀天下有線電視提供

汐止國中國樂團創團才四年的時間，不過，在去年的新北市音樂比賽中就拿到了優等的好成績，不過，因為剛成軍不久，樂器短缺，所以，新北市議員廖先翔就以建議款協助添購嗩吶、低音排笙等樂器，希望更完善的樂器，讓學生在接下來的比賽有更好的成績。

新北市議員廖先翔指出，汐止的家長越來越注重學生的才藝學習，所以，在國小就已經有多的音樂社團，上了國中之後，也會希望有延續性的社團能夠讓學生繼續學習，所以，汐止國中這幾年致力於國樂的發展，也在去年參加新北市音樂比賽取得很優異的成績，那記得在參加慶功宴的時候，老師、家長還有學生說，剛成立的樂團，樂器還不是很多，希望能夠協助學校補助添購，所以，去年就答應了大家。

今年也在學校的努力之下，因為預計在11月也要再參加比賽了，也趕在參加比賽前將之前提出想要買的樂器，儘速添購到位，今(26)日市議員廖先翔特別到學校來看看這些新添購的樂器，只要學生有需要，都會全力來協助。

汐止國中校長吳慧蘭表示，國樂團雖然成立時間很短，但是很受學生們喜歡，但是因為成立的時間沒那麼長，所以，樂器不太夠，這次真的很感謝廖先翔議員特別補助，充實樂團的樂器。像去年參加新北市比賽拿到了優等，而且也代表新北市要參加全國賽，雖然，因為疫情沒有舉行，但孩子們還是都很用心在學習。

汐止國中國樂團長朱恆志說，國樂團成軍今年是第四年，目前比較多的樂器都是舊有的或是移撥其他學校閒置的樂器，樂器狀況都會比較老舊，那在去年比賽的時候也租借了一些樂器做暫時的使用，會有些不太方便，這次很感謝議員廖先翔協助，讓學生有新的樂器可以用，也讓接下來11月底參加新北市音樂比賽時，陣容可以更加完善。

朱恆志也說，這次買的樂器，打擊樂器有五音排鼓，另外，還有低音排笙，這是單價比較高的，其他還有中音樂加鍵嗩吶、大三弦等等，補足了整個樂團中低音聲部，讓整個樂團在聲響平衡以及編制上更加完善。

樂團 汐止

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