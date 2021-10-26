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內臟人走進教室上課了 馬祖女老師穿「人體透視裝」教學引網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
女老師穿上「內臟透視裝」，教學生們認識人體的消化系統。圖擷自爆廢公社
女老師穿上「內臟透視裝」，教學生們認識人體的消化系統。圖擷自爆廢公社

一名來自馬祖偏鄉地區的女老師上課化身成為「內臟人」，穿著人體透視裝到教室上課，台下同學不僅專心聆聽，這樣的創意教學方式也引起大家討論，更有不少人留言大讚老師熱血又用心。

網友在臉書社團爆廢公社po照，一名女老師穿著繪有人體內臟器官的服裝站在講台上，正在向同學們解說人體消化系統的課程，而這名老師轉過去的背面照，一樣可清楚看到人體的肌肉紋理和身體的構造圖。

Po文的網友稱讚寫道，來自馬祖的老師好讚，離島地區的孩子少，但為了讓孩子於課程中更深刻地學習，老師真的是犧牲百分百，現在這樣有充滿熱忱的老師，真的不多了！

底下超過萬名網友們按讚，有人就留言說，「這個老師好棒，敬業又專業」、「好酷，決定萬聖節也來這樣穿」、「用心的老師，幸福的學生」、「我想給她教我的孩子」、「相信學生上完一定對這門課印象深刻。」

還有人表示「老師一定是個cosplay迷」，該服裝讓他聯想到動漫「進擊的巨人」，也有人說很像靈異教師神眉裡面保健室的人體模型，還會說話跟走路。然而也有其他人反而擔心表示，希望馬祖不要有太多恐龍家長，免得扼殺了老師的教學熱忱。

偏鄉教育

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