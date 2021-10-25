現在國中生課名好怪？ 「綜合活動」、「談法論政」霧煞煞

台灣國中生的課表，不外乎就是國文、英文、數學、地理、公民等基本學科。一名網友卻發現，現在的國中生還要上「英閱坊」、「談法論政」，直呼課名好奇怪，引發不少網友來討論。

一名網友在網路論壇「PTT Gossiping」上傳了一張現在國中生的課表圖，發現其中有不少奇怪的課名，包括「英閱坊」、「談法論政」、「綜合活動」，猜測這些課堂是「換個名字去上正課」，如英閱坊是英文課、談法論政是公民課、綜合活動則是數學課？

一名網友傳了一張現在國中生的課表圖，發現其中有不少奇怪的課名。圖擷自 PTT Gossiping

不少網友留言，直言「怎麼多了一堆奇怪的東西」、「寫一堆垃圾課，結果還不是拿去衝考科」、「上垃圾課變相放課後都去補習？」、「太多廢課了，全部去掉，大家三點下課不好嗎」。有些網友則回答，「綜合活動就是家政，輔導和童軍」、「英閱坊大概是英文，閱讀悅讀就國文」、「談法論政是社會領域的彈性課程，配給公民」。

但一些網友則認為，該課表的時間分配不妥當，甚至批評教改，「體育只有一節，太少了吧」、「體育課熱身完半節課都過去了」、「英文怎麼一週才3堂，也太少了」、「國文比數學多，到底要培養多少低薪文組」、「台灣教改就跟司法一樣可笑」、「台灣教育的環境與觀念真的很落後，根本就是在壓榨學生的時間，只想讓學生成為考試機器」。

不過，有些網友則發現，現在國中生課表跟以往不盡相同，「好輕鬆，以前都要連兩節」、「我記得以前數學、國文不是都是連上兩堂」、「以前都八節課」，其他網友則認為，現在的國中生課表更輕鬆，反而更好，「比以前的輕鬆」、「感覺加了不少很涼的課」、「先不論課程內容，這才是正常的上課時間，以前根本養狗養奴隸」。