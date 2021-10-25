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東石高中金牌教師夫妻檔10年培訓選手 奪全國競賽6金

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石高中電機科主任唐山林（左）與妻子陳柏妤老師（左二），培訓學生參加全國技能競賽穿金戴銀，第51屆全國技能競賽工業控制職類由陳柏廷奪金手獎第一名、林松宏佳作第六名，電氣裝配職類顏子翔獲第五名。圖／東石高中提供
嘉義縣東石高中電機科主任唐山林（左）與妻子陳柏妤老師（左二），培訓學生參加全國技能競賽穿金戴銀，第51屆全國技能競賽工業控制職類由陳柏廷奪金手獎第一名、林松宏佳作第六名，電氣裝配職類顏子翔獲第五名。圖／東石高中提供

嘉義縣國立東石高中電機科主任唐山林與妻子陳柏妤老師，是知名金牌夫妻檔老師，10年來培訓學生參加全國技能競賽穿金戴銀，日前第51屆全國技能競賽頒獎，工業控制職類由陳柏廷奪金手獎第一名、林松宏佳作第六名，電氣裝配職類顏子翔獲第五名。

唐山林夫妻檔2011年培訓選手張璨驛，奪全國中等學校工科技藝競賽工業配線組第一名金手獎，至今累計6位金牌選手；唐山林說，東高職科要先從「書讀好」出發，不同於多數人認為選手只要練好技術就好，電機科選手成績名列前茅，陳柏廷、顏子翔分別錄取高雄科大及彰師大，南區初賽分別拿下金牌及銅牌，帶領學弟進軍全國技能競賽決賽，拿下金牌及第五名佳績。

陳柏廷說，從小爺爺奶奶扶養長大，一年級檢定考完後參加選手甄選、模擬賽，面臨不少挫折，學習課堂沒辦法學到事情，增強臨場反應，第一次參加全國技能競賽只獲佳作，不甘心，經主任開導心情平復後，挑戰第51屆全國技能競賽，挺過嚴格訓練，面對全國賽3天高張力比賽，最終扛住壓力奪金牌，「感謝主任、老師扶持，沒有他們就沒有今天的我。」

校長蔡吉郎表示，「書讀好，競賽好，好技藝」是學校推動三好目標，東高職科今年國立科大錄取人數再創新高，把「書讀好」目標往前推進；機械與電機跨科合作「智慧綠能流動廁所」，15日拿下萬潤科技2021創新創意競賽全國銅獎，往「競賽好」目標邁進；各職種積極備戰，培訓選手「好技藝」，希望延續全國技能競賽的氣勢，11月教育部技藝競賽再創佳績。

金牌

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