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影／台南水交社入口新意象 AT3飛上青天成就未來
台南高商廣設科老師莫嘉賓帶著學生以兩天時間，把大成國中緊鄰水交社路的近1百公尺圍牆，彩繪成AT3教練機穿越雲霄，俯視台南的景象，代表著「飛上青天，成就未來」，今天下午市議員林美燕與社區民眾慶祝完工，希望成為水交社入口新意象。
大成國中校長陳惠文表示，該校東側緊鄰水交社AT3Q版模型機圍牆，因為年久斑駁，為了美化環境，由市議員林美燕向教育局爭取近9萬元的經費彩繪圍牆，由南商廣設科老師莫嘉賓設計，帶領學生黃柏毅、莫荔、蔡孟洧、莫懿、沈佳昕參與彩繪，今天完工，其中蔡孟洧、沈佳昕為大成國中畢業生。
莫嘉賓表示，藉此機會讓學生實地彩繪，除了提升實作能力也服務社區。牆壁的彩繪呼應AT3Q版模型機，從平面AQ版的自強號教練機，搭配著藍天白雲，進而延伸到實境的教練機，從空中俯視台南的畫面。
今天下午完工後，林美燕、大成里長鄭宏源、迅捷光電總經理劉之傑、水交社文化學會理事長姚蓬麟及居民到場慶祝。林美燕表示，斑駁牆壁經過彩繪後煥然一新，希望成為入口新意象。
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