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響應全運會在新北 石門國小社區路跑開跑

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門國小舉辦了第二屆的社區路跑活動，賽道特別選在石門坑溪旁的中山路上，分成低年級、中年級、高年級等三個組別出發。 圖／紅樹林有線電視提供
石門國小舉辦了第二屆的社區路跑活動，賽道特別選在石門坑溪旁的中山路上，分成低年級、中年級、高年級等三個組別出發。 圖／紅樹林有線電視提供

全國運動會今年在新北熱鬧登場，為了響應這一波運動風氣，石門國小舉辦了第二屆的社區路跑活動，賽道特別選在石門坑溪旁的中山路上，分成低年級、中年級、高年級等三個組別出發，要促使學生品格養成，學習運動家精神，永不放棄，為自己也為同學加油。

石門區公所主秘游文泉指出，與社區一起互動的運動活動，要鼓勵學生們盡力跑，期待透過孩子的熱情與活力可以感然社區民眾，讓居民跟孩子們一起愛上運動，多動多健康。

由區公所主秘、家長會長一起鳴笛起跑，孩子們奮力跑向社區道路，而這場戶外的路跑除了分年級，還有路線的長度也有些不同，低年級小試身手跑一公里、中年級增添難度要跑兩公里，而高年級則是自我挑戰要跑三公里，沿途經過社區田間與道路，不少居民為學生加油，而孩子們也不忘跟社區民眾揮手打招呼。

石門國小校長蔡清寬說，第二年的路跑有三個目標，一是響應全運會在新北，希望將這股運動風氣在社區延續下去，二是透過學生的熱力，要帶動社區與學生們一起動健康，最後則是要結合學校榮譽制度，品德自信與運動自伈，希望學生們藉此訓練健康體魄，培養好品格成為未來好公民。

其實為了這一場社區路跑，孩子們在學校裡訓練心肺與肌耐力，各個學生都期待自己能夠挑戰比去年有更好成績，而學校也期待透過孩子們的認真努力，能夠將這股熱血滿滿的運動風氣感染給社區民眾，邀請社區居民們跟著小朋友一起多運動、促進健康。

石門 路跑 新北

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