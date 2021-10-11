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地理奧林匹亞競賽新北首度奪金 16人獲國手培訓資格

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
樹林高中學生吳亭頤（右3）、陳昱璋（中）及徐楷祥（左3）以三峽地區茶產業時空變遷圖呈現茶業在地歷史，榮獲本屆高中地理奧林匹亞競賽金牌，也是新北首次有學校獲得此殊榮。圖／新北教育局提供
樹林高中學生吳亭頤（右3）、陳昱璋（中）及徐楷祥（左3）以三峽地區茶產業時空變遷圖呈現茶業在地歷史，榮獲本屆高中地理奧林匹亞競賽金牌，也是新北首次有學校獲得此殊榮。圖／新北教育局提供

第20屆高中地理奧林匹亞競賽日前公布成績，樹林高中在「實察繪圖組」中以「三峽地區茶產業時空變遷圖」摘金，是新北首度有學校在此項目奪金，總計新北這次斬獲1金2銀4銅，共有16名學生獲得國手培訓資格，有望代表台灣出征國際地理奧林匹亞競賽。

三峽地區茶產業時空變遷圖由樹林高中3名學生吳亭頤、陳昱璋及徐楷祥組成，其靈感來自於三峽知名的蜜香紅茶，藉此繪製出茶園空間分布地圖，以時間軸呈現三峽茶業的時空變遷，推廣茶業歷史，最終成功鍍金。

樹林高中教務主任魏文達說，學校積極發展地方學，帶領學生關心在地文史，這次學生參賽作品以關懷鄉土為出發點，結合社會科學探究實作技能實踐課堂所學，充分掌握新課綱核心精神。

除樹林高中外，團體組連同康橋國際學校（秀岡及林口校區）及北大高中，3校合力拿下1金1銀3銅，個人組則由康橋國際學校林口校區的學生林俊曄及蕭杰宇榮獲銀牌及銅牌。

康橋國際學校主任陳筱珊表示，學校重視地理奧林匹亞的訓練，從國中小先培養學生對地理興趣及知識，升高中後開始參賽，秀岡校區近兩年往「新店學」發展，安排國中小師生走讀新店瑠公圳遺跡、溪州部落、景美園區等，鼓勵學生挖掘潛在議題，開啟跨領域學習。

教育局長張明文表示，新北首次在高中地理奧林匹亞競賽摘金，成績也是新北歷年來最佳，未來會有16名學生獲得國手培訓資格，國際地理奧林匹亞競賽將面臨不同挑戰，除全英文試題外，選手更必須兼具學科、外語以及表達，難度極高，期許所有新北的同學們均能通過培訓，為台灣爭取佳績。

奧林匹亞

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