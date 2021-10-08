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2基隆學生棄建中選擇在地就學 各獲頒30萬獎學金

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供
今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為了讓在地學生不必舟車勞頓就可以安心就學，同時減輕家長的經濟負擔，讓優秀學子願意留在家鄉就學祭出獎學金，今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。有3人獲頒最高額各30萬獎學金，其中2人是棄建中在地就學。

市長林右昌今天特別和獲頒高額獎學金的7名學生見面，讓學生們可以親自感受到這份難得的榮耀。在「國中教育會考成績優異」獎項中，計有173名學生領取獎學金，頒發367萬元。

暖暖高中胡宥彥、白耀誠分別以會考成績35.8分與35.6分（5A++）獲頒最高額獎學金30萬元，是本獎學金頒發以來，第一次頒出最高額30萬元獎學金。2名學生可就讀北市建國高中，但他們決定從暖暖高中國中部直升高中部，留在暖暖高中繼續努力，邁向心中理想的未來。

胡宥彥聰穎活潑、富思考力和創造力，從小喜好閱讀。白耀誠聰敏進取，有著堅苦卓絕的意志力特質，國中3年以各科成績平均96.56分奪下了畢業生市長金鷹獎。

另外，暖暖高中陳麒涵與安樂高中張家維，分別以國中教育會考成績為31.8分與31.6分，獲頒獎學金12萬元，2人希望透過就近入學，想將省下的時間去學習及探索更多的事物。

在「體育成績優異」獎項中，有17位學生領取獎學金，共頒發92萬元。中山高中楊宇筑、黃安迪、江承恩3人同為南榮國中體育班同學，皆為「田徑」專長。楊宇筑榮獲最高額獎學金30萬，黃安迪及江承恩榮獲高額獎學金18萬。3人從國小就對田徑有興趣，也被國小老師發掘展開訓練，為獲專業訓練，考取南榮國中體育班，展開為期3年有系統的培訓。

楊宇筑在109、110年全國中等學校運動會800公尺奪得第4名佳績，黃安迪、江承恩在110年全國中等學校運動會分別奪得1500公尺第6名及400公尺接力第5名好成績。延續對田徑的熱忱，3人也都考進中山高中體育班。

林右昌表示，市府將持續打造出良好的學習環境，努力規劃優質的學習環境，讓每一位選擇基隆學校的家長放心，讓每一位選擇基隆學校的學生安心學習。

今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供
今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供
今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供
今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供
今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供
今年4所市立高中共有190名學生領取獎學金，市府提撥歷年最高額度的459萬獎學金。圖／基隆市政府提供

國中教育會考 體育 基隆

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