全國閱讀磐石獎 彰化今年拿9座

彰化縣今年拿下全國閱讀教育最高榮譽教育部閱讀磐石獎共9座獎項，除了大西國小獲閱讀磐石學校獎，還有8校拿下團體及個人閱讀推手獎，彰化縣長王惠美今天表揚獲獎學校，王惠美說，透過校長、老師及志工隊的引導，讓彰化囡仔愛讀書，也提供給孩子們更好的閱讀環境。

今年獲得閱讀磐石學校獎的大村鄉大西國小積極營造閱讀場域，建立社區共讀站、提升圖書館使用率，全校教職員工各個都是閱讀推手，營造「轉角遇到書」環境，也透過走讀家鄉、跨域及多文本閱讀方式，帶領孩子愛上閱讀。

「閱讀推手獎團體組」獲獎學校有湖北國小愛心志工隊、潭墘國小大愛志工隊、大同國小范特喜故事志工團隊、明聖國小明心聖志愛閱志工隊；「閱讀推手獎個人組」獲獎者為鹿東國小校長李慶齡、永樂國小校長尤良昌、快官國小老師楊淑萍、華南國小老師洪千雯。