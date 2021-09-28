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至善高中教師節邀請楊國斌題字疫情退散 刻成印章祈福
今天9月28日為教師節，桃園大溪區至善高中教務主任陳彥呈特別邀請地方美術家楊國斌老師親寫疫情退散祈願，再請歷史悠久的老印章店象文堂製成印章，由教務處老師親手蓋在每一張學生手寫的明信片上，祈福大溪疫情早早退散，老街再現風華。
至善高中校長蔡永智欣慰表示，今年教師節，學生班聯會自發性為表達對母校老師及現任教師的感謝與祝福，發起「溫馨九月，莫忘師恩」復刻明信片敬師感恩活動，學生主動敬師的舉動，不僅增進師生的情誼，更為至善高中平添溫馨和樂的校園氣氛。
因疫情警戒期間，配合政府減少移動規定，卡片以郵寄方式進行，表達對昔日恩師的感念及問候之意，全校師生也期待早早疫情退散，歡迎大家來大溪旅遊。
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