蹭熱鬼滅の刃 卓高女生策展日本書的秘境奇遇

日本漫畫「鬼滅の刃」近年來掀起風潮，台灣也很夯，苗栗縣國立卓蘭高中圖書館新學期第一檔推出「日本書籍策展：秘境奇遇｣主題書展，策展人是高二女學生劉妍秀、劉芊杏，透過她們的閱讀經驗，展出77本規畫真相（推理小說）、書の奇遇（一般類小說）、鬼滅の刃三部分，引領走進2人的日本秘境奇遇世界。

「如何吸引學生走進圖書館，不如將發球權交到學生手上」！卓中圖書館主任羅郁惠表示，圖書館書單來源除師長外，一大部分由學生推薦，今年有20本新書是劉研秀推薦，圖書館委員會審查購買，劉妍秀、劉芊杏從卓蘭高中國中部就讀時，就大量的借閱圖書，劉妍秀更是「借閱楷模」常勝軍，國中3年的借閱超過300冊，高一已達60冊。

劉妍秀閱讀廣泛，劉芊杏的美術出色、想法靈活，羅郁惠與2人歷經3個月發想與討論，以館藏及2人最擅長的日本書籍作為切入點，策展「日本書籍策展：秘境奇遇｣，分為真相、書の奇遇、鬼滅の刃，其中不乏改編成電影版的書籍，如鬼滅の刃、你的名字、天氣之子、解憂雜貨店、告白等，圖書館開學第一檔推出，造成校園轟動。

劉妍秀表示，平常喜歡日本動漫，其中許多日本小說改編，她為了更深入研究，開始閱讀原著，發現涵詠韻味，有同學自己跑到圖書館看策展，不是老師帶來，覺得很感動，有一種被認同的感覺。

劉芊杏閱讀量不如妍秀，但因2人經常分享心得，也漸漸感到濃厚的興趣，她說，一開始以為展場只會有簡簡單單的幾張桌子、幾張海報而已，策展讓她學會海報設計如何融入日本元素，考量展場設計、動線規畫，還有小遊戲、填問卷送小禮物、借書抽獎券，等書展行銷、推廣的點子，沒有想到完成後，這麼的不一樣，當看到有人去翻閱展場書籍時，會感到很開心。

卓中校長張智惟、國文老師紀傑騰以108課綱素養導向為例，表示一個策展結合閱讀、美術設計、資訊運用，圖書館提供資源，發現學生的亮點，善用學校廣義自主學習空間，成為學生「多元表現｣精采的舞台。 苗栗縣卓蘭高中女學生劉芊杏（右）、劉妍秀利用圖書館藏書及2人最擅長的日本書籍切入，策展「日本書籍策展：秘境奇遇」。圖／卓蘭高中提供

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