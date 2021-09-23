花蓮1.5萬學生打BNT 頭香高三生：保護自己和身邊的人

花蓮今天開始為國高中學生接種BNT疫苗，目前縣內共有41所學校、15683名學生同意在校接種，四維高中搶頭香率先施打。接種學生說，打疫苗沒什麼感覺，希望能增加自身保護力。校方也調整室外課程，避免打疫苗後的激烈運動，並由學生評估身體狀況，從寬認定給予防疫假。

四維高中準備教學樓川堂，讓學生坐在間隔1公尺的椅子上填寫接種卡，並有人協助量測體溫，再排隊依序進入體育館，核對身份、詢問身體狀況，依序挽袖打BNT疫苗，現場秩序良好。一旁還有慈濟醫院醫護人員協助分裝疫苗，提供針劑給前線施打。

花蓮第一個打到BNT疫苗的高三學生徐唯嘗說，因為作息規律，沒有特別為接種做準備，不過之前曾看過一些不良反應案例，心情上有點緊張，幸好打的時候沒什麼感覺，目前也沒有不舒服，認為打疫苗有必要，這樣才能保護自己也保護身邊的人。

四維高中校長蔡忠和指出，有959名學生同意接種，有44人不同意，施打的比例約96%，施打前學校針對施打疫苗的指引，提醒學生防疫注意事項。至於3天防疫假的問題，由學生依照自己身體狀況請假，若沒有異狀則正常到校上課；由於接種後的14天內不能進行劇烈運動，因此調整體育課、國防通識室外課程，全都移到室內進行，另教職員有99％都已施打AZ疫苗，讓教學環境更安全。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，接種後學生可能會有發燒、全身不舒服等反應，不過短暫的不適，總比染疫要好，鼓勵學生打疫苗，並提醒接種是防止重症和死亡，打完後還是要戴口罩、勤洗手，避免感染新冠變種病毒。 花蓮慈濟醫院醫護人員分裝BNT疫苗，提供針劑給前線施打。記者王思慧／攝影 花蓮四維高中今天搶頭香率先施打BNT疫苗，有959名學生同意接種，有44人不同意，施打的比率約96%。記者王思慧／攝影 花蓮第一個打到BNT疫苗的高三學生徐唯嘗秀出接種黃卡，認為接種是保護自己，也保護身邊的人。記者王思慧／攝影

商品推薦