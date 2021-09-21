新竹公設民營兒童早療中心完工 五大設計年底啟用

為打造友善兒童環境，新竹市府投入3200萬元，於2019年開始規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療機構，為早療兒與遲緩兒量身打造400多坪空間，預計今年底啟用。

市府今指出，竹市兒童發展早期療育中心可提供40名學齡前兒童日間照顧、30名國小生課後照顧服務，整個空間不僅教室採光佳，全區牆面弧形設計搭配軟墊，讓孩子可安全探索，另設置舒緩區、體療室與半戶外空中花園，增加孩子接觸大自然機會。

市長林智堅說，市府推動「早療三支箭」，增加特教師資、提高早療補助，另創辦唯一公設民營專業早療機構，逐步完善早療照顧資源。竹市兒童早療中心去年開工，目前已完工，預計今年底可提供服務。建築以早療孩子的需求及角度出發，並由早療家庭的家長提供規畫意見，設計空間。

竹市兒童發展早期療育中心有五大亮點設計，包括整體環境通風、採光合宜；全區以弧面設計，並在牆面鋪設保護墊，讓孩子安全探索；設有舒緩區、隔離室，保護情緒不佳或有感染風險的兒童；天花板顏色融入草地、海洋等藍、綠色，增加孩子感官刺激；打造全新半戶外空中花園，讓孩子多接觸陽光與綠色植物，享受大自然。

社會處長張柔表示，進入中心映入眼簾就可看見寬廣的大廳，有以綠地為概念發想的天花板設計，迎接早療孩子進入中心開啟一天的學習。穿過辦公室進入團課教室與教室區，以海洋為主題的天花板設計，帶給早療兒童活潑的氣息，如徜徉在海洋世界的小小魚兒，悠遊在中心裡玩耍。

張柔指出，目前已完成的早療中心除設有多處儲藏空間以擺放輔具，更規畫因應防疫措施，避免感染恐控的安全隔離室，提升早療兒童的安全性與寬敞舒適的空間。未來將由專業師資團隊依孩子個別能力安排訓練目標設計課程，內容包括小組訓練、戶外體能課、地板滾球課、社團課、角落課等多元主題，也訓練兒童生活自理的能力。 教室整體環境通風、採光合宜。圖／新竹市政府提供 新竹市府投入3200萬元，於2019年開始規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療機構，為早療兒與遲緩兒量身打造400多坪空間，預計今年底啟用。圖／新竹市政府提供 竹市兒童發展早期療育中心空間舒適。圖／新竹市政府提供

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