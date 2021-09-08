影／南投劇場藝術季起跑 助表演團體找回舞台

「2021南投劇場藝術季」擴展到南投各鄉鎮，邀請「親愛愛樂」、「李靜芳歌仔戲團」、「相聲瓦舍」等9個表演團體演出，並邀請偏鄉學校進劇場觀賞及志工培訓課程，協助藝術表演團體度過疫情難關、提升南投藝術文化推廣，並培養更多藝文人口。

「這波疫情，藝術表演團體經營困難，感謝南投縣文化局協助藝術團體，更願意站出來安排演出，讓大家有舞台創作演出，更希望鄉親欣賞表演，陪我們度過疫情難關」李靜芳曾獲金曲獎「最佳戲曲曲藝專輯獎」，她說，新冠疫情對藝術表演的衝擊前所未有，除了劇團營運的困難，被疫情奪去舞台，更是藝術工作者未曾有過的遭遇。

南投劇場藝術季今年以「跨縣市合作」及「融合在地性」二大理念，除了陸續推出九場演出，也策劃7場次線上講座示範演出及線上青少年劇場工作坊。

南投縣文化局長林榮森說，今年劇場藝術季邀請苗栗縣共襄盛舉，包括南投縣「親愛愛樂」及「李靜芳歌仔戲團」、苗栗縣「聯合民族管弦樂團」及「傳源文化藝術團」，加上「愛樂劇工廠」、「相聲瓦舍」，以及首次參與藝術季「沙丁龐客劇團」、「大開劇團」及「蒂摩爾古薪舞集」，將分別在文化局演藝廳和埔里藝文中心演出。

沙丁龐客劇團帶來「阿醜奇遇記」、親愛愛樂「Lawa的彩虹橋」、傳源文化藝術團「源流 Qinplan」、愛樂劇工廠的「新龜兔賽跑」、相聲瓦舍馮翊綱、宋少卿經典的「三十三」，聯合民族管弦樂團「秋天的馬丁尼」、蒂摩爾古薪舞集「Kemeljang知!所以?」、李靜芳歌仔戲團「鴛鴦情」，以及親子共賞的大開劇團「好久茶的秘密12-衝吧!花虎寶貝」。

文化局也安排2梯次的青少年劇場及6場次的表演藝術工作坊，第一棒由愛樂劇工廠舉辦線上青少年劇場「看誰跑得快」，吸引27名中彰投苗縣市學員們參與；沙丁龐客劇團10月2日、3日在文化局舉辦「小丑戲劇工作坊」；而表演藝術工作坊則由六組團隊，包括親子共學、兒童戲劇、素人舞蹈、傳統戲曲及音樂，歡迎表演藝術工作者、民眾及學生一起體驗。

林榮森說，疫情衝擊許多表演活動被迫喊停，線上活動拉近藝術表演與遠端民眾的距離；並邀請九所偏鄉學校進入劇場觀賞演出，活動即日起至11月20日止，相關資訊請參考文化局官網：https://www.nthcc.gov.tw/。 南投縣劇場藝術季即日起登場，李靜芳歌仔戲團帶來創團大戲「鴛鴦情」。記者江良誠／攝影 南投縣劇場藝術季即日起登場，今年和苗栗縣合作，共有9個親愛愛樂、相聲瓦舍等9個表演藝術團體接力演出。圖／南投縣文化局提供

商品推薦