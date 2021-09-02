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花蓮高中學生蔡銘哲 獲奧林匹亞地科金牌

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高中3年級學生蔡銘哲（中）獲得奧林匹克競賽地科金牌，與校長楊鵬耀（左）與指導老師侯統源分享榮耀。圖／花蓮高中提供
花蓮高中3年級學生蔡銘哲（中）獲得奧林匹克競賽地科金牌，與校長楊鵬耀（左）與指導老師侯統源分享榮耀。圖／花蓮高中提供

國立花蓮高中3年級學生蔡銘哲，參加國際奧林匹亞競賽，獲得地球科學科金牌。這次賽事準備期間，因遇到疫情取消實體上課，蔡銘哲還經常和學長在線上討論到深夜，導師黃聖智讚許蔡銘哲謙虛、自律、設定目標就全力以赴，學習態度極佳，是拿到好成績的原因。

2021年第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽，共有33國、199名學生參賽，因疫情改採線上舉行。蔡銘哲是花中數理資優班學生，在導師黃聖智與指導老師侯統源的培訓下，一連闖過初試、複試、國選訓營、全國12位決選選手營等重重關卡，當選國手，更進一步站上世界頂端，獲得金牌。

侯統源說，地球科學是龐雜且綜合的科學，需要跨領域的知識和素養。在備戰地科競賽前，其實蔡銘哲以準備物理競賽為重，也因此銘哲自認為地科能力較差，準備時更加認真積極，經常和學長、同學線上討論。

導師黃聖智認為，蔡銘哲的學習態度很自律嚴謹，設定目標後就全力以赴執行到底，涉略知識廣博，不會侷限，態度也很謙遜，這些都值得其他學生借鏡。

校長楊鵬耀今天表揚獲獎學生，也感謝指導老師辛勞。他表示，國際奧林匹亞競賽是所有自然科學競賽的最高殿堂，花中學生近年來已有10人獲選奧林匹亞國手，拿到9面世界金牌，成績非常優異，要感謝教學團隊；他特別感謝兩位老師指導的辛勞，表示「團隊力量可以創造出教育上的無限可能」。

蔡銘哲也感謝學校老師給予的學科知識與素養培養，厚實他的競爭力。對於未來規畫，他說還在考慮，地球和電機都是他有興趣的領域。

校方表示，奧林匹克地科競賽我國有5位學生參賽，榮獲4金1銀，國際排名與澳洲並列世界第一，其他4位獲獎選手來自建中、師大附中、新竹實中與康橋高中，僅蔡銘哲來自東部，更顯難得。

花蓮高中3年級學生蔡銘哲，代表台灣獲得奧林匹克競賽金牌。圖／花蓮高中提供
花蓮高中3年級學生蔡銘哲，代表台灣獲得奧林匹克競賽金牌。圖／花蓮高中提供

奧林匹亞 金牌 疫情

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