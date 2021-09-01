烏來德拉楠民族實驗小學揭牌 薪傳泰雅文化

新北市烏來區德拉楠民族實驗小學今天開學揭牌，採泰雅族傳統祭儀進行，架構更系統性的部落文化知識體系。校長陳進德說，讓部落孩子學以致用民族的山林智慧、音樂及舞蹈。

新北市政府原住民族行政局今天晚上表示，市府重視民族教育，透過部落全體促成德拉楠民族實驗小學，成為原住民族教育的種子，薪傳原民文化。

原民局長羅美菁說，德拉楠民族實驗小學前身為福山國小；德拉楠是福山部落的泰雅語Tranan舊部落名稱，德拉楠在泰雅語有「驚訝、好多喔」的意思。

主持儀式的部落耆老王軍二表示，從日治時代設的李茂岸番童教育所到福山國小，創校超過百年，今天學校終於以正名後的部落名「德拉楠」命名令人感動，學校教孩子學習泰雅文化內涵，倍感欣慰。

校長陳進德今天晚上接受中央社記者電話訪問表示，原住民族實驗小學走了5、6年，新北雖然腳步遲了些，但可以讓孩子透過教育找回自己的歷史文化與價值，總是值得。

本身非泰雅族人的陳進德說，3年前從都會區的三重五華國小調任烏來福山，首度出任校長，他陸續通過泰雅族語初級、中級認證，並在鼓勵後，幾乎全部老師通過族語認證。將來，除部定國語、英文、數學課程，其他，都有賴老師設計自編學習課程。

陳進德說，開學後，將把教室拉入部落、訪問耆老，以學生為學習主體，融入族群遷徙、地理環境與歷史，結合山林智慧與生活，內化成認同自己的族群文化、音樂及舞蹈，並承傳泰雅gaga（訓言）。

陳進德說，德拉楠部落擁有得天獨厚的自然環境的泰雅文化，未來兼顧學生學習力及傳承泰雅文化為前題，培育學生成為具12年課綱素養導向的族人，甚至有更多不同族群孩子可一起學習，營造族群友善多元共榮環境。

今天揭牌儀式以傳統方式舉行，透過分享祭品、吟唱，向祖靈傳遞訊息，祈求校務順利。學校設計4大主題課程包括「泰雅食農」、「部落史地」、「山林智慧」、「彩虹編織」的闖關活動。

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