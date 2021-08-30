他們是正向學習的典範 徐耀昌表揚總統教育獎學生

今年總統教育獎，苗栗縣泰興國小陳翰、南湖國中林昕穎、頭份國中陳秉彥、三義高中吳耀忠及竹南高中徐瑋佑5人獲獎，創下苗栗縣人數最多的紀錄史，縣長徐耀昌今天接見表揚，讚許他們在艱苦環境中，勇敢面對各種挫折與挑戰，是正向學習典範，期勉繼續散發生命光輝，追夢堅持理念。

陳翰出生是雙胞胎早產兒，弟弟為聽障，陳翰心臟不好，他沒有因此退縮，登上泰雅族聖山大霸尖山，認為「族語是文化的根基，沒有語言就沒有文化。」通過初級、中級族語認證，去年全國語文競賽本土語言情境式泰雅族語演說得到第一名、泰雅族語朗讀比賽第二名，自許將來要成為族語老師，傳承文化。

林昕穎姊代母職勇挑重擔，既要打理三餐、整理家務，長年照顧發展遲緩多重障礙的妹妹從不抱怨，還要兼顧課業，從小經常參加國語朗讀、客語口說藝術、英語劇場等比賽，屢獲佳績，一次國語文競賽前夕，因為父親突然輪班無法照顧妹妹，只好央求老師帶著妹妹參賽，她承擔競賽的高度壓力，又要安撫妹妹情緒，讓人動容。

陳秉彥1歲半時確診自閉症，家人發現他在音樂的天賦，可以將聽過的曲子用鋼琴將旋律重現，國中參加管樂團，繪畫多次獲得文薈獎的佳績，讓他更有自信，將音樂才華、繪畫創作回饋社會，讓大家看見他的與眾不同，也感受他的努力，目前他就讀台南應用科技大學音樂系，繼續往前邁進。

吳耀忠從小飽受病痛之苦，3歲時得了急性骨髓性白血病，即俗稱的血癌，治療過程出現中風、癲癇的併發症，病魔讓他越挫越勇，不忘要求自己成為善良的人，國小4年級開始年年參加傳愛園遊會設攤義賣，國中擔任志工，利用假日為獨居長輩烹煮、配送熱湯，2年級獲選團長，高中2年級時擔任三義高中志工社第5屆社長。

徐瑋佑生長在單親家庭，國中入學沒多久突然生重病，脖子以下動彈不得，連呼吸都得借助機器幫忙，半年治療後出院，但必須倚賴輪椅生活，媽媽陪伴照顧，他不斷復健，終於可以生活自理，並且重新定位自己，參與公共事務，曾以兒福聯盟兒少特務的身分，赴泰國參加去年亞洲兒童高峰會，也嘗試身障手搖車、游泳、田徑等運動，他開心變成可以盡一己之力來服務別人的人。

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