斯卡羅─查馬克精采謝幕 潘孟安：守護部落文化的勇士

在公視《斯卡羅》劇中飾演瑯嶠十八社大股頭的泰武國小主任查馬克·法拉烏樂，昨晚11時5分在屏東縣來義鄉家中不敵病魔辭世，查馬克因肩負「斜坡上的藝術節」品牌總監，與縣長潘孟安有好交情，42歲的精采人生謝幕，潘孟安也在臉書發文悼念「守護部落文化的勇士」，「我們會全力協助家屬處理後事，讓查馬克走得瀟灑與光采，持續守護大武山下的天籟與靈魂」。

潘孟安說，大家知道的查馬克，或許就是最近《斯卡羅》劇中，眉頭深鎖擔憂部落未來的大股頭卓杞篤，人生初次演出就展現強大氣場，以丹林腔排灣語讓全世界看見屏東的歷史，更展現福爾摩沙豐盛的生命力。

其實，查馬克42歲的人生一步一腳印寫下傳奇，更是金曲獎和師鐸獎的得主，每次遇到他，總是笑容滿面跟我述說部落的故事以及文化傳承的理想，希望透過排灣族的isancaucau成為真正的人，我們擁有太多屬於部落的美好回憶。

「我想當一個排灣族的孩子」，查馬克傳承父親的教職，年輕滿懷著熱血投入教育志業，回想2017年師鐸獎的頒獎典禮，永遠記得他哽咽地說教育是遺傳愛人的力量，將琉璃珠串起來，讓孩子找到自己的根，更年年帶著孩子爬上排灣族聖山北大武山，回到祖靈的懷抱。

他雖然不是音樂科系畢業，但是靠著口傳心授，成為部落古謠的傳承者，帶領泰武國小孩子們唱出大武山下的天籟，以部落之名唱自己的歌，以音樂之名說自己的故事，將部落耆老、青年、孩子三條生命的線，透過傳唱彼此編織成文化的繩子。

除了帶著古謠隊到世界各地傳唱，2019年我們邀請世界三大男高音卡列拉斯前來屏東，查馬克也帶著和孩子們和卡列拉斯合唱，創造最美的歷史畫面，更投入「排灣族群本位教科書」，讓部落美學結合知識傳授，為孩子找回文化的根本。

每年斜坡上的藝術節，查馬克肩負品牌總監，從音樂到工藝，一年一年逐漸累積口碑，成功打造屬於屏東原住民族的代表品牌kacalisiyan，讓更多人一起感受斜坡上的魅力。

查馬克的眼神充滿著靈魂，更是一位做什麼像什麼的人，曹瑞原導演籌拍斯卡羅時，一眼就指定要找查馬克，我和伍麗華委員多次邀請，半開玩笑的跟他說一定要代表原住民族演出首部史詩歷史劇，加上導演多次拜訪，最終順利出演，我想，看過第1.2集的大家，一定能感受到他全心全意地投入，沒有人可以取代他。

上週首映記者會，他和病魔奮鬥不克出席，特地透過主持人帶上祝福：「《斯卡羅》一定會翻轉台灣的視野，《斯卡羅》一定會讓世界看見台灣，《斯卡羅》讓我遇見用心耕耘台灣的劇組，你們太棒了！繼續加油！」一字一句仍不忘對台灣土地和文化的讚美。

查馬克的人生，是對生命和文化豐厚的禮讚，再怎麼不捨，也必須祝福，讓我們繼續透過《斯卡羅》，悼念查馬克榮耀的一生。

就如他在劇中飾演的卓杞篤說：「土地從來不拒絕任何種子」，他更曾在臉書寫下：「種子可以決定想成為什麼樣子。」查馬克已在古謠傳唱和文化傳承中，埋下希望的種子，現在種子已經萌芽、正在茁壯，絕對會長成大樹，永久守護部落。

查馬克老師的兒子樂可艾．法拉屋樂，在今天獲頒總統教育獎，穿著排灣族服飾，「用最傳統排灣式、最查馬克的方式」北上領獎，將榮耀獻給爸爸，更傳承爸爸的領袖魅力，在足球、木雕、古謠傳唱都展現大將之風，成為排灣族的勇士。

查馬克臨終前，我也曾到家中探視為他禱告、祝福，看到他仍以堅韌的意志力與生命力奮鬥，沒想到昨天深夜還是傳來令人不捨的消息，我們會全力協助家屬處理後事，讓查馬克走得瀟灑與光采，持續守護大武山下的天籟與靈魂。

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