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南投拔河隊、棒球隊負擔重 市公所捐糧食為選手加油
南投縣中興棒球隊、南投高中拔河隊是競技場勁旅，隊員是國高中生刻苦訓練精進技術，但選手人數多，經費負擔沈重，南投市公所今天捐贈棒球隊、拔河隊各白米20大袋、食品45箱、泡麵45箱，提供選手伙食補給，也呼籲各界協助提供伙食、物資、交通問題，讓選手安心訓練，為國爭光。
中興棒球隊教練蔡豐安說，球隊有100多名球員，每天訓練體能、技巧，消耗大量熱量，培訓所需的經費、住宿費與伙食費，也是球隊沈重負擔。還好南投鄉親相當熱情，善心團體及人士持續提供生活物資，減輕經費不足壓力。目前交通車已經相當老舊，需要9人座或20人座小型巴士，解決球隊到外縣市參賽交通問題。
南投高中拔河隊選手大多是原住民和貧苦家庭學生，每天除了上課外，就是拚命訓練，一周訓練6天，每天訓練3到6個小時，成為國內外拔河賽常勝軍，2019年拿下全國高中拔河冠軍，取得代表國家出賽資格，可惜因為全球爆發新冠疫情，世界盃賽事、部分單項競賽被取消，還無法出國比賽。
南投市長宋懷琳說，中興棒球隊、南投高中拔河隊教練、選手刻苦訓練，汗水絕不會白流。市公所將舉辦法會的白米、泡麵、沙拉油等食品捐給棒球隊、拔河隊，鼓勵選手再接再厲，也希望各界能伸出援手，幫助伙食、訓練物資和交通工具，讓選手能安心訓練，實力再上一層樓，在國際競技場上為南投、台灣爭光。
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