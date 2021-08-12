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影／148歲「曹公巨樹」茄苳 獲選2021全國最美校樹

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。記者徐如宜／攝影
高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。記者徐如宜／攝影

高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。這棵茄苳樹高12公尺、樹冠幅16.3公尺、樹圍4公尺，校舍整體改建時，也以曹公巨樹為中心發想，創思「老樹新枝，與樹共榮」。小朋友很高興學習過程有老樹爺爺相伴，還有日籍「灣生」們特別回到校園回憶過往。

曹公國小校長劉熾慧表示，這棵茄苳樹又稱「曹公巨樹」，樹齡有148歲，見證了鳳山地區與曹公國小的歷史。學校校訂課程有「我們的樹寶貝」，也開辦老師們的樹木病蟲害研習，學校網站建置巨樹養護專頁，大家一起愛護校寶茄苳。

學童林羅苡瑄、李宜恩、李佑齊與林晁弘，下課也常常跑到樹下玩，不管天氣多炎熱，樹蔭下都很涼爽。抬頭看陽光從葉縫中灑落，也很漂亮。

曹公國小原本是清鳳山縣署所在，日治時期改建為以日本子弟就讀為主的鳳山尋常高等小學。主任林怡萱說，光復後遣送回國的日籍灣生們常常懷念故土，民國83年有12位日籍灣生返台重回曹公國小，與3名台籍同學在校方協助下，於茄苳樹下舉辦畢業典禮，一償其未獲國小文憑的夙願。老校友們拿在童年最喜愛嬉戲玩耍的茄冬老樹下合影留念話童年，期待下次再相聚。

四年前高齡80多歲住在日本九州的Yuriko女士，特意來高雄，憑藉鳳山火車站前小學的回憶直奔曹公國小，只為一圓二次大戰後匆匆去日，無法好好告別台灣的遺憾。當時學校正在改建施工，景物全非，好在茄苳老樹還在，她潸然淚下，抱著老樹久久不能自己。

曹公國小104年進行校舍整體改建計畫，建築規畫團隊以校園老樹為核心，採用綠建築手法，藉「與樹共榮」的設計， 透過人與土地、大樹的黃金三角連結關係，改變校舍建築方向，進行校園整體配置。打破圍牆屏蔽後，校園對外通透，從曹公路校門口即可觀賞老樹風采，成為與社區共同呼吸脈動的優質綠色校園。

高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。記者徐如宜／攝影
高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。記者徐如宜／攝影
高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳曾生過病，經過樹醫生治療。記者徐如宜／攝影
高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳曾生過病，經過樹醫生治療。記者徐如宜／攝影
高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。記者徐如宜／攝影
高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。記者徐如宜／攝影

綠建築 灣生 日本

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