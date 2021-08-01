因應疫情 彰化秀傳親子剪紙實體教學改線上教學

新冠肺炎疫情警戒雖然降為二級，但仍不能掉以輕心， 今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手採取線上教學，吸引各地60多人親子參與，剪出「爸爸是我的太陽」剪紙作品及手作父親節立體卡片，一起提前祝福全天下的爸爸「父親節快樂！」

這項活動是由錫卿文教基金會主辦，彰濱秀傳醫院、彰化秀傳醫院、八卦山扶輪社共同協辦，基金會執行長黃柏文表示，為配合防疫，將原本的實體活動轉換為線上教學。為兼顧防疫和文教，王楨文、董碧娥搭配簡報講解製作步驟，遠距教導親子剪紙、做立體卡片。

王楨文說，爸爸對孩子的愛像太陽般溫暖，剪紙主題特別選用「爸爸是我的太陽」，色紙上有88、太陽、愛心的圖案，傳達家人對爸爸深情的愛意；董碧娥設計的立體卡片，完成後打開卡片的瞬間有「戴帽爸爸」會跳出來，卡片若再寫上內心想說的話送給爸爸，心意滿分。

家長張婕妤為先生和4歲的雙胞胎孩子，安排參加這場線上活動，她說，很高興跟著兩位講師帶著孩子們一起分工合作完成作品，過程中，遇到不懂的地方還能打開麥克風詢問講師，謝謝主辦單位，讓今年父親節活動變豐富多彩。

王楨文表示，很高興國內疫情逐漸好轉，很開心看到親子一起在線上參與活動，歡度父親節，祝福大家都平安、健康，一起挺過疫情難關。 今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供 今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供 今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供 今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供

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