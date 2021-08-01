快訊

用安博看盜播奧運被抓包 黑人陳建州道歉了

潛艦國造正式邁入下階段 助台造艦直布羅陀GL公司約滿離台

因應疫情 彰化秀傳親子剪紙實體教學改線上教學

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供

新冠肺炎疫情警戒雖然降為二級，但仍不能掉以輕心， 今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手採取線上教學，吸引各地60多人親子參與，剪出「爸爸是我的太陽」剪紙作品及手作父親節立體卡片，一起提前祝福全天下的爸爸「父親節快樂！」

這項活動是由錫卿文教基金會主辦，彰濱秀傳醫院、彰化秀傳醫院、八卦山扶輪社共同協辦，基金會執行長黃柏文表示，為配合防疫，將原本的實體活動轉換為線上教學。為兼顧防疫和文教，王楨文、董碧娥搭配簡報講解製作步驟，遠距教導親子剪紙、做立體卡片。

王楨文說，爸爸對孩子的愛像太陽般溫暖，剪紙主題特別選用「爸爸是我的太陽」，色紙上有88、太陽、愛心的圖案，傳達家人對爸爸深情的愛意；董碧娥設計的立體卡片，完成後打開卡片的瞬間有「戴帽爸爸」會跳出來，卡片若再寫上內心想說的話送給爸爸，心意滿分。

家長張婕妤為先生和4歲的雙胞胎孩子，安排參加這場線上活動，她說，很高興跟著兩位講師帶著孩子們一起分工合作完成作品，過程中，遇到不懂的地方還能打開麥克風詢問講師，謝謝主辦單位，讓今年父親節活動變豐富多彩。

王楨文表示，很高興國內疫情逐漸好轉，很開心看到親子一起在線上參與活動，歡度父親節，祝福大家都平安、健康，一起挺過疫情難關。

今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供
今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，為因應疫情，將原本的實體活動轉換為線上教學。由國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥夫婦首次聯手教學，吸引各地60多人親子參與。圖／彰化秀傳醫院提供

父親節 疫情 親子

延伸閱讀

全台首創「叢林鞦韆、空中搖籃」！彰化最新景點隱身雲端上　夕陽夜景一把抓

協助長輩登記預約疫苗 彰化加設258處服務據點

必勝客進軍蛋糕界！爆漿「巴斯克熔岩起司蛋糕」現省339元，一人180吃父親節大餐

部分縣市逆時中為長者造冊 葉彥伯：預約平台有優點

相關新聞

三峽梅樹月10周年 北大高中展出40件名師故鄉大作

梅樹月是新北市三峽每年重要藝術盛會，今年邁入第10年，北大高中自2年前和李梅樹紀念館合作後，讓紀念館藝術品走進校園，今年...

因應疫情 彰化秀傳親子剪紙實體教學改線上教學

新冠肺炎疫情警戒雖然降為二級，但仍不能掉以輕心， 今天在彰化秀傳醫院舉行的「錫卿秀樂學文教公益活動」，由國際知名紙藝家王...

藝人白冰冰、車站作曲人的母校熄燈 月眉國小8月停辦

不敵少子化，基隆市信義區月眉國小8月1日正式吹熄燈號，33位移撥至中興國小，藝人白冰冰、流氓教授林建隆、音樂製作人林垂立...

一起得力量！ 國父紀念館明起原住民族日特展

明天是原住民族日，文化部自明天起在國立國父紀念館博愛藝廊舉辦「原住民族日」特展，以「ita/kita一起得力量，我們！」...

特優校長酒駕喊辭三方慰留 曹議鐸：早晚都會辭

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸酒駕風波未平息，他上周在校內群組表示辭去校長職務，但教師及家長連署慰留，盼他完成未完成的工作任務...

文化部長真的回信 芳苑國小學童「有點嚇到」但受鼓勵

彰化縣芳苑國小關懷地方特色產業「海牛文化」，今年6月寫信給文化部長李永得，獲得回函，小朋友「有一點嚇到」文化局部竟會「非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。