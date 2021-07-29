特優校長酒駕喊辭獲家長慰留 曹議鐸：我早晚都會辭

宜蘭市黎明國小校長曹議鐸酒駕風波未平息，他上周在校內群組表示辭去校長職務，但教師及家長連署慰留，盼他完成未完成的工作任務，當事人至今尚未向縣府提出辭呈。曹議鐸今表示，不管早晚他都會辭，即便暫時被慰留完成工作後，他也一樣會辭去校長職務。

曾榮獲特殊優良校長的黎明國小校長曹議鐸今年3月26日在籌備校慶期間，晚上受邀去吃薑母鴨，隔天凌晨開車被警方攔查酒駕，縣府做出記過及考績列乙等處分。此事日前被人向媒體揭露，引起軒然大波。

曹議鐸校長上周在校內群組表達辭去校長職務，縣府得知後也尊重他勇於承擔責任，但遲遲未見他的辭呈公文，遭外界批評他「假辭」。

黎明國小教師、家長會、教育基金會成員於27日連署慰留，連署書中指出，針對曹議鐸校長事件聯合聲明黎明國小在歷任校長以及現任校長曹議鐸、全體教職員的用心經營之下，黎明國小無論是硬體上或是教學績效等軟實力展現上都深獲家長以及地方讚許，這幾年班數、學生數更是逐年提升，曹校長在學校的付出備受肯定，功不可沒。

在目前更換課桌及打造公共藝術等校務計畫尚未完成之際，黎明國小家長會、黎明國小教育基金會及學校各級教師代表三方整各方訊息進行聯席會議形成共識，一致通過予以強烈慰留。

對於遭批「假辭」，曹議鐸表示，在對校內發表辭職聲明後，當天晚上他就寫好辭呈，但是因為教師及家長慰留，他也必須尊重校長遴選的人，所以尚未提出辭呈，但就算現在不辭，等到完成校務工作計畫告一段落，他也一樣會辭去校長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 宜蘭特殊優良校長曹議鐸因酒駕喊辭校長，但獲家長慰留，他表示，不管早晚都會辭去職務。記者林佳彣／攝影 宜蘭特優校長曹議鐸因酒駕喊辭校長，但獲家長慰留，他表示，不管早晚都會辭去職務。圖／取自臉書

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