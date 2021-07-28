在線上遇見蘇東坡！ 3齣東坡劇明起線上限時限次觀賞
在線上遇見蘇東坡！趨勢教育基金會將於明天起，陸續於線上限時播映三齣蘇東坡文學劇「東坡在路上」、「東坡在台灣」、「定風波」，期許民眾面對疫情肆虐的重重難關與無常，學習蘇東坡以豁達瀟灑的態度面對生命、懷抱希望。
「東坡在路上」2012年首演，是趨勢教育基金會經典文學劇場首部戲劇，以詩人教授陳義芝的詩作「東坡在路上」為靈感，由基金會執行長陳怡蓁親自參與製作，鬼才導演李易修編導，精選24首蘇東坡的詩為綱目，由南管天后王心心、崑曲藝術家溫宇航、金曲歌手殷正洋以及古琴家、舞蹈家、書法家接棒在舞台上演繹詩中情境，開創文學劇場新局。
2019年趨勢教育基金會再度製作「東坡在台灣」文學劇，邀請史學作家謝金魚與中興大學中文系謝昆樺教授擔綱主講，結合實境擴增等議題，展開虛虛實實、真真假假的時空穿越，將蘇東坡召喚到現代台灣。
2017年趨勢教育基金會與國光劇團首度合作製作京崑雙奏「定風波」文學劇，以戲曲美學演繹北宋文豪蘇東坡跌宕的人生際遇與豁達的精神內涵。這齣由廖紓均編劇，李易修導演的文學劇，四年前於台中歌劇院首演，登台演員皆為國光劇團名角，包括當家老生唐文華（飾蘇東坡）、京崑小生溫宇航（飾洞簫客）、資深名丑陳清河（飾艄翁），演出後佳評如潮。
趨勢教育基金會指出，「定風波」文學劇將「江城子」、「水調歌頭」、「卜算子」、「念奴橋」等20首蘇東坡詩詞入戲，以古代詩詞融入京劇和崑曲。國光劇團藝術總監王安祈曾於演講中分享，有別於一般劇本，「定風波」既是詩又是劇，故事情節被隱匿在詩詞之中，如「東坡密碼」般表現其生命的情節轉折與內在心境轉化。國光劇團兩大名角唐文華與溫宇航分飾蘇東坡與洞簫客，在唯美如夢的渡船上經歷一段關於生命價值的精彩詰問。
●「東坡在路上」 7月29日周四下午2時30分，限時48小時；播放網址：https://youtu.be/yzDpZHXuric
●「東坡在台灣」7月30日周五下午2時30分，限時48小時；播放網址：https://youtu.be/qjGOZUfOaQc
●「定風波」 7月31日周六下午2時30分，限次播放；8月1日（週日）14:30限次播放；播放網址：https://youtu.be/Dgtwsv8OZPQ
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