海外青年在台求學心得 元培餐飲馬來西亞學生線上分享

來自馬來西亞、就讀元培醫事科技大學餐飲管理系學生張可欣，日前參加「2021海外青年華語文研習班」線上活動，分享她從海青班烘焙科畢業後繼續留在元培就讀的經驗，強調學校醫事健康專業特色課程與溫暖人情是主要因素。

「2021海外青年華語文研習班（第二梯次）」線上活動於昨天舉行，元培國際交流及華語文中心師生共同參與，來自馬來西亞的張可欣也分享她在元培及台灣的生活。

張可欣說，今年受疫情影響無法返回馬來西亞，暑假仍留在台灣，感謝學校提供工讀機會，回想2年多前因喜歡烘焙，透過元培在馬來西亞的招生活動、選讀海青班烘焙科，從接機到畢業一直受到校內老師們的熱情照顧，加上元培有醫事專業背景，在烘焙課程上也強調健康特色，完整訓練與實作課程多，讓她畢業後決定留下來繼續升學、現在就讀餐飲管理系。

元培國際處國際交流合作中心成員也介紹海外青年技術班在元培的現況，強調元培41期海青班特別招收寵物保健美容科，適合喜歡動物、有愛心的同學選讀，未來可從事動物醫師助理、寵物訓練師、治療師、美容師、營養師等，其他海外青年也可選讀其它系所，都是醫事專業相關，畢業後多可高薪就業。

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