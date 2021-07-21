快訊

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

滅頂直播：鄭州「千年級暴雨」為何淹死地鐵12人？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海外青年在台求學心得 元培餐飲馬來西亞學生線上分享

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
來自馬來西亞、就讀元培醫事科技大學餐飲管理系學生張可欣與她的海青斑畢業作品。圖／元培醫大提供
來自馬來西亞、就讀元培醫事科技大學餐飲管理系學生張可欣與她的海青斑畢業作品。圖／元培醫大提供

來自馬來西亞、就讀元培醫事科技大學餐飲管理系學生張可欣，日前參加「2021海外青年華語文研習班」線上活動，分享她從海青班烘焙科畢業後繼續留在元培就讀的經驗，強調學校醫事健康專業特色課程與溫暖人情是主要因素。

「2021海外青年華語文研習班（第二梯次）」線上活動於昨天舉行，元培國際交流及華語文中心師生共同參與，來自馬來西亞的張可欣也分享她在元培及台灣的生活。

張可欣說，今年受疫情影響無法返回馬來西亞，暑假仍留在台灣，感謝學校提供工讀機會，回想2年多前因喜歡烘焙，透過元培在馬來西亞的招生活動、選讀海青班烘焙科，從接機到畢業一直受到校內老師們的熱情照顧，加上元培有醫事專業背景，在烘焙課程上也強調健康特色，完整訓練與實作課程多，讓她畢業後決定留下來繼續升學、現在就讀餐飲管理系。

元培國際處國際交流合作中心成員也介紹海外青年技術班在元培的現況，強調元培41期海青班特別招收寵物保健美容科，適合喜歡動物、有愛心的同學選讀，未來可從事動物醫師助理、寵物訓練師、治療師、美容師、營養師等，其他海外青年也可選讀其它系所，都是醫事專業相關，畢業後多可高薪就業。

馬來西亞 青年 烘焙

延伸閱讀

大馬、越南疫情難退燒　封測受擾恐加劇全球晶片短缺

車用領域 兵家必爭

大馬女友想飛台但缺錢打疫苗 男子險被詐騙5萬

馬國女借錢騙打疫苗 新竹男遇愛情詐騙夢醒

相關新聞

親近高雄客庄之美 108件兒童創作線上展覽

2021年是六堆文化進入300年新里程碑，包含高雄美濃區福安國小、東門國小、龍山國小及六龜區新威國小，4所小校參與高雄市...

江湖在走概念要有！邏輯思維清楚精確剖析圖表 110會考過後贏戰「社會」

110年會考是舊課綱最後一屆學生應試，三科分配比例平均，試題相當「佛心」，慶幸沒有太過刁鑽的考題。題目設計上多搭配圖表、跨科跨冊，且素養應用題型占有一定比例

嘉市民生國中郭芝菁、北興國中楊心淵 雙獲師鐸獎

嘉義市政府今年推薦民生國中美術教師郭芝菁、北興國中科技教師楊心淵參與「師鐸獎」選拔，雙雙獲獎，郭芝菁善用生活素材，啟發學...

海外青年在台求學心得 元培餐飲馬來西亞學生線上分享

來自馬來西亞、就讀元培醫事科技大學餐飲管理系學生張可欣，日前參加「2021海外青年華語文研習班」線上活動，分享她從海青班...

犧牲假日助學生競賽屢創佳績 新北趙雅靜獲師鐸獎肯定

教育部公布110年師鐸獎獲獎名單，新北市共6名人員獲獎，其中瑞芳高工老師趙雅靜服務逾20年，只要學生有專業科目上的需求，...

國高中教師等不到疫苗施打通知 教團憂趕不上開學

全國高中以下教師已列入公費疫苗第七類施打對象，多個教師團體呼籲加速施打流程，以免趕不上下學期9月1日開學。新北市教育產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。